Le marché de la Condamine va être restructuré pendant un an dès 2026

Les travaux devraient mettre en valeur les aspects architecturaux et fonctionnels pour améliorer l’expérience des visiteurs.

La mairie de Monaco a accueilli hier les commerçants de la Halle du Marché de la Condamine pour une réunion d’information concernant la restructuration du site qui devrait commencer en 2026 et durer un an.

En présence du maire, Georges Marsan, et notamment de Marjorie Crovetto, Déléguée au Service du Domaine Communal – Commerce, Halles et Marchés et d’Isabelle Costa, Secrétaire Générale, cette rencontre visait à détailler les étapes du projet de modernisation, rassurer les commerçants et les inclure dans la « concertation » et le dialogue.

Un projet phare et indispensable

Le maire l’avait promis et il le fera. La « restructuration constitue un projet phare de la mandature ainsi qu’une priorité pour la population monégasque et que l’indispensable mise en conformité du site est l’occasion de repenser l’aménagement de la halle », a-t-il expliqué en introduction.

En effet, les installations électriques des halles datent de 2012 et ne « répondent plus au fonctionnement du marché actuel » précise le maire dans l’édition d’août du magazine Vivre ma ville. Son idée est de profiter de ces travaux pour « moderniser les halles. »

Si les différentes étapes ont été présentées, Fabien Darbon a, lui, partagé le « concept de modernisation, mettant en lumière les aspects architecturaux et fonctionnels destinés à améliorer l’expérience des visiteurs. »

En plus d’un questionnaire remis aux commerçants, les habitués des halles pourront à leur tour s’exprimer et partager leur avis via un formulaire qui sera mis à leur disposition dans les halles.

Les cabines des commerçants devraient être relocalisées, le temps des travaux.