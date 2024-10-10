В 2026 году Рынок Кондамин закроют на реструктуризацию на целый год

Ремонт должен улучшить внешний вид и функциональность рынка, сделав его более удобным для посетителей.

Вчера Мэрия Монако провела встречу с владельцами рыночных павильонов Кондамина, чтобы рассказать о предстоящей реструктуризации, которая начнется в 2026 году и продлится целый год.

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На встрече присутствовали мэр Жорж Марсан (Georges Marsan), его заместитель по вопросам коммунальных служб, торговли и рынка Маржори Кроветто (Marjorie Crovetto), а также генеральный секретарь Изабель Коста (Isabelle Costa). Цель встречи — подробно объяснить этапы проекта модернизации, снять возможные опасения у торговцев и вовлечь их в процесс обсуждения и диалога.

Ключевой проект для будущего рынка

Мэр сдержал свое слово: «реорганизация рынка стала одним из приоритетов на время его полномочий и важным проектом для жителей Монако. Необходимость привести рынок в соответствие с современными стандартами стала возможностью пересмотреть его планировку и сделать его более удобным и привлекательным», — подчеркнул он в своем выступлении.

© Мэрия Монако

Электрические системы в павильонах были установлены еще в 2012 году и «уже не соответствуют требованиям современного рынка», отметил мэр в августовском выпуске журнала Vivre ma ville. Его замысел состоит в том, чтобы использовать результаты предстоящих работ для «модернизации рыночных залов».

На встрече участникам рассказали о различных этапах предстоящей реструктуризации. Фабьен Дарбон представил «план модернизации, сделав акцент на улучшении архитектурных и функциональных аспектов для создания более комфортных условий для посетителей».

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Для того чтобы учесть мнение владельцев магазинов, будет проведен опрос. Постоянные посетители Halles также смогут высказать свои пожелания и замечания, заполнив форму, которая будет доступна на месте.

На время проведения работ торговые киоски будут временно перемещены в другое место.