Монако готовит множество мероприятий на Хэллоуин

Самый жуткий вечер в году – уже не за горами, и Монако готовится его встречать во всеоружии.

Как и в прошлые годы, несколько коммунальных служб подготовили богатую праздничную программу на англо-саксонский праздник Хэллоуин. Развлечения – на любой возраст и на любой вкус!

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Празднества начнутся уже в среду, 16 октября, с кружка для родителей с детьми, где они изготовят чудовище Хэллоуин. Этот кружок для детей от 3 лет – бесплатный. Во вторник, 29 октября, в библиотеке принцессы Каролины пройдут чтения страшных историй также для детей от 3 лет. 31 октября в парке Княгини Антуанетты для детей от 3 до 10 лет пройдет 14-я Большая игра Хэллоуин, на которой будет работать гримёрный стенд.

Для более старших во вторник, 29 октября, во второй половине дня пройдет мероприятие Manga Bla-Bla и специальная игра Хэллоуин. В сам день праздника для детей старше 8 лет, учащихся или проживающих в Монако, будет организована большая игра в Ботаническом центре, а для подростков от 10 до 14 лет – Halloween Party в Центре Лео Ферре. Что в программе? Диджей, безалкогольные напитки в неограниченном количестве, кабинка для селфи, чёрный ящик, фантастические татуировки, кровавый бар и пр.

Ужасные новинки 2024 года

В этом году праздник Хэллоуин предлагает две интересные новинки: ночь Хэллоуин в парке для лицеистов, учащихся или живущих в Монако, и Хэллоуин на рынке Кондамин, где пройдёт семейный конкурс на лучший костюм.

Лучшие семейные рестораны Монако

Взрослые смогут отпраздновать Хэллоуин на танцевальном балу в Центре Ламартин с 14:30 до 17:30.

Для всех желающих до 23:59 будет работать Ярмарка аттракционов. Мурашки по коже гарантированы!