Где поесть в Монако с семьей и детьми?

Мы спросили наших читателей в Facebook, какие рестораны в Монако они рекомендуют для семейного обеда или ужина, и вот что они нам ответили.

Княжество Монако известно своими ресторанами, многие из которых по праву считаются фешенебельными. Однако зачастую бывает трудно найти место, где дети будут чувствовать себя комфортно, а цены будут приемлемыми для всей семьи. Поэтому перейдем к рекомендациям наших подписчиков, учитывающим как атмосферу, так и стоимость.

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Novotel

По рекомендации Дженнифер, отель Novotel — это идеальное место для семейного обеда. Здесь есть детский уголок с набором для раскрашивания, а летом можно наслаждаться «великолепной террасой». Она также упоминает воскресный бранч и подытоживает: «Мы любим это место, и детям оно тоже нравится!»

Ларвотто — идеальное место для детей

Сара отлично разбирается в ресторанах Княжества, где можно поесть всей семьей. Она особенно рекомендует Ларвотто, который позволяет насладиться пляжем и атмосферой этого места. Начинает она с L’Avenue 31, где на воскресном бранче есть «развлечения для детей». Далее в списке её предпочтений в Ларвотто по списку Sexy Tacos, La Note Bleue, Miami Plage и Neptune.

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Однако несмотря на популярность пляжа Ларвотто у таких читателей, как Сара, Виви и Лилиан, многие считают цены там неоправданно высокими. Так, Альберт и Мариус пишут: «слишком дорого!», а Мариус добавляет, что «это чересчур вычурно!»

Рынок Кондамина

Для более аутентичного обеда у местных рестораторов Паолла рекомендует рынок Кондамина, который, по ее словам, «просто фантастический». Она считает, что детям понравится исследовать красочные прилавки с рыбой, овощами и цветами. Паолле особенно нравится «игровая площадка рядом и кафе-мороженое».

Винке также соглашается с Паоллой, сетуя на закрытие Stars’n’Bar, с которым, по его мнению, «в Княжестве больше нет места, куда можно пойти поесть с семьей».

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Quai des Artistes

Для семейной гастрономической трапезы Лилиан и Саша рекомендуют Quai des Artistes. Это уютное бистро с видом на порт Эркюль предлагает множество блюд, идеально подходящих для больших и маленьких.

В заключение, наша подписчица под ником Soleil Moon выразила обеспокоенность по поводу закрытия McDonald’s, когда начнутся ремонтные работы в Фонвьее, так как это самое доступное место для перекуса с детьми.