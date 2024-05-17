В июне в Вентимилье откроется новый ресторан Флавио Бриаторе

Мэр Вентимильи, Флавио Ди Муро, надеется, что его коммуна превратится в международный город.

Новый ресторан Twiga – в непосредственной близости от Монако. После Лондона, Дохи и Дубая более скромный город готовится принять на своей территории новый ресторан успешного предпринимателя Флавио Бриаторе.

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В середине июня знаменитая ресторанная концессия откроется в райском месте в Вентимилье. Недалеко от сада Хэнбери в гавани Бенжамин ресторан с зажигательной атмосферой будет окружен заповедной и еще дикой природой.

Объявление было сделано на прошлой неделе в присутствии мэра города, Флавио Ди Муро, во время пресс-конференции в зале совета Вентимильи. Неслыханная возможность для города и радость для мэра, ведь новый ресторан создаст 40-45 рабочих мест.

Таким образом, этот новый масштабный проект добавится к многочисленным другим проектам в процессе строительства в этом итальянском городе. Мэр рассчитывает превратить Вентимилью в «международный город»

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Сегодня концерн проводит день открытых дверей для приема на работу будущего персонала заведения. Флавио Бриаторе утверждает, что собирается набрать максимум молодежи из итальянского города.

«Фантастическая администрация»

В своем интервью газете Il Messagero Флавио Бриаторе заявил: «что меня поразило в Вентимилье, так это мэр города. [В Италии] обычно столько бюрократии! Как правило, она ничего не позволяет делать. А здесь, напротив, у нас фантастическая администрация, которая, в частности, вместе с мэром помогла обойти все этапы, которые обычно распугивают предпринимателей.»

В другом интервью итальянской газете Riviera Time Флавио Бриаторе объяснил, что он провел совещание с мэром и поблагодарил его за «успешное волевое решение, реализованное в кратчайшие сроки.»

В другом интервью монакский резидент утверждает, что «в Италии трудно инвестировать, и крупные марки редко устраиваются в Италии». Поэтому он решил «бороться с бедностью», открыв новый ресторан Twiga и приняв на работу много человек.