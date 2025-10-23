Где в Монако живёт душа города: любимые места для встреч и общения

Между ностальгией по исчезнувшим заведениям и последними городскими преобразованиями наши читатели поделились своими любимыми местами для встреч и общения в Княжестве.

В постоянно меняющемся Монако, где же монегаски и жители любят собираться? Мы задали этот вопрос на нашей странице в Facebook — и получили множество искренних ответов.

Рынок Кондамин — сердце общения в Монако

Некоторые старые места исчезли, но другие продолжают объединять людей. Чаще всего в комментариях звучало одно имя — рынок Кондамин. Натали называет «площадь рынка» своим любимым местом, а один из читателей написал нам целое письмо в защиту этого пространства: «Это единственное действительно уютное место в Монако. Оно находится в центре, здесь можно поесть вкусно и по разумной цене, разделить еду с друзьями и при этом заказывать блюда у разных продавцов на рынке».

Но вместе с любовью к этому месту звучат и тревожные нотки. Впереди — реконструкция, которая продлится 13 месяцев. Тот же читатель признаётся: «Я опасаюсь, что новый проект разрушит дружескую атмосферу, убрав такие заведения, как Zinc». Новость о закрытии бара Zinc действительно вызвала бурную реакцию. «Мне грустно от этой новости», — говорит Ален. «Я поддерживаю Zinc», — добавляет Жизель. Всего за несколько дней петиция «Спасите Zinc» собрала более тысячи подписей — доказательство того, насколько это место дорого жителям.

Многие боятся, что после реконструкции рынок утратит своё очарование и многих постоянных посетителей: «Рынок живёт, для нас он — сердце Монако. Мы видели, как оно менялось, но теперь нас всё чаще тянет в соседние коммуны и даже в Италию, чтобы провести время с семьёй или друзьями». Тем не менее, жизнь на Пляс д’Арм продолжается. Ян, например, рекомендует Barbiss — ещё одно любимое место, где приятно провести время и почувствовать атмосферу настоящего Монако.

3D-проекция временных сооружений на время ремонта рынка © Milmo Studio

Всегда популярные адреса

Среди мест, которые наши читатели считают обязательными для посещения, чаще всего упоминаются легендарные Gerhard’s и Brasserie de Monaco. Эммануэль выделяет также Trinity, хотя, как отмечает Жизель, «иногда шум может мешать жителям ближайших домов».

В 2024 году монегасское пиво завоевало золотую медаль на Международном конкурсе в Лионе © Brasserie de Monaco

Мари рассказывает, что любит проводить время на первом этаже торгового центра Métropole Shopping Center, «где можно выпить хороший кофе, шоколад или чай». Она также упоминает пешеходную улицу, «где расположены итальянские бары с отличным капучино».

Сара, в свою очередь, говорит, что в Монако-Вилле царит особая атмосфера — яркие улочки, панорамные виды и какое-то по-настоящему «волшебное» настроение. По её словам, прогулка по бульвару де Мулен дарит больше тепла и дружелюбия, чем визит в любой ресторан.

Узкие улочки, небольшие магазины и поток посетителей делают Монако-Вилль одним из самых уютных и живых районов Княжества © Monaco Tribune

Нотки ностальгии

Сара, живущая в Княжестве с 2007 года, признаётся, что постоянные изменения в городе делают привязанность к знакомым местам всё сложнее: «Становится трудно привязываться к местам, которые так часто меняются. Как и к людям, которые уезжают отсюда». С теплом она вспоминает La Salière, «где мы танцевали на столах — это было настоящее безумие», легендарный Jimmy’z со светящимся танцполом и, конечно, всеми любимый Stars’n’Bars — «место, где вас всегда принимали радушно, даже если вы приходили в одиночестве».

Сара и Дэвид с ностальгией вспоминают и La Spiaggia в Ларвотто — с его знаменитым гекконом у входа: «Это было первое заведение, работавшее круглый год. Прекрасное качество, отличные цены и неизменно дружеская атмосфера». На берегу моря Ян по-прежнему любит Note Bleue, но не скрывает разочарования из-за последних изменений в районе Ларвотто: «Все эти новшества — чтобы угодить горстке людей, которые живут в Монако лишь несколько месяцев в году».

Между любовью к знакомым местам и тревогой из-за возможного исчезновения последних «живых» уголков наши читатели сходятся в одном: хочется, чтобы Монако сохранило свои тёплые, уютные и по-настоящему доступные для всех места, где приятно встретиться, пообщаться и почувствовать себя дома.