Как монегаски воспринимают Гран-при Монако?

В период проведения Гран-при население Княжества увеличивается на сотни человек, и Монако мобилизуется, чтобы достойно встретить тысячи гостей. В центре всего этого волнения – жители и работники, которым каждый год приходится приспосабливаться и справляться с нарушенной повседневной жизнью.

«Какое влияние Гран-при Монако оказывает на вашу повседневную жизнь?» Этот вопрос мы задали нашим подписчикам на нашей страничке в Facebook. Праздничная атмосфера, перекрытые улицы, вневременное событие, трудности с передвижением… Мнения расходятся.

Важнейшее событие

Гран-при Монако, возглавляющий календарь событий Княжества, является одной из немногих гонок в мире, дающей практически полное погружение. По мнению Мартины «в этом и заключается очарование Монако: зрители со всего мира, рев моторов между зданиями, вечеринки»… Для неё это больше, чем просто гонка, это – настоящий символ.

Болельщики выходят толпами в надежде увидеть своих любимых пилотов © Все права защищены

Пенсионерка Жаннин заявляет, что она «очень довольна тем, что FIA продлила гонки». По факту Гран-при Монако остаётся в программе как минимум до 2031 года.

Другие также подчеркивают положительное влияние мероприятия: по мнению Вероник «это праздничное мероприятие», а по словам Эвелин, Гран-при приносит Монако доходы, и местные жители от этого выигрывают. Дав соглашается: «это мероприятие позволяет монегаскам жить так, как они живут».

Что касается спорта, Джодже с долей ностальгии сожалеет о временах, когда «гонки были соревновательными». Он сетует на то, что обгоны стали редкостью, но введение в этом году обязательного двойного пит-стопа вполне могло бы добавить гонкам остроты. Продолжение следует…

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Гран-при Монако также имеет сильную эмоциональную окраску. Многие местные жители очень привязаны к нему, например, Сириль: «Мы к этому привыкли и любим наш Гран-при». Он с долей юмора считает, что после более чем 50 Гран-при жители должны иметь право на премию или даже на бесплатные места!

Вполне реальные ограничения

Некоторые жители Княжества настроены менее оптимистично, считая, что этот период сложно пережить. Шайенн даже считает, что это «кошмар», ссылаясь на дорожное движение, необычайную нецивилизованность, сильный шум и мусор на улицах. Это чувство разделяют и другие, даже если интенсивность этих неудобств может различаться в зависимости от квартала или привычек.

На 4 вечера Гран-при порт Эркюль превращается в настоящий ночной клуб под открытым небом © Unsplash

В свидетельствах часто упоминаются трудности с дорожным движением и парковкой. Вероник отмечает, что «работникам практически невозможно припарковать свои двухколесные транспортные средства», а Джодже сетует на трудности с передвижением, особенно из-за запрета на движение по улице Гримальди в выходные дни. Сириль, со своей стороны, предпочитает избегать этой темы.

Чтобы решить эти транспортные проблемы, княжеское правительство каждый год пытается найти несколько решений! Например, в этом году на парковке Салин была введена ежедневная плата в размере 10 евро и бесплатный трансфер до центра города для разгрузки дорожного движения.

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Но не все переживают этот период одинаково. Изабель, жительница Фонвьея, даже рассматривает это как момент передышки: «Это самый тихий момент в году! В Carrefour мало людей, для нас это отпуск».

Гран-при Монако никого не оставляет равнодушным. Некоторые его любят, другим с ним трудно жить, но одно можно сказать наверняка: это уникальное время. Гордость, адаптация и иногда легкое пресыщение… Монегаски продолжают справляться с ситуацией каждый год, а многие даже получают от этого удовольствие.