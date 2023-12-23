Чем занять детей в Монако? Ваши лучшие советы

Мы обратились за советом к нашим читателям.

Будь то в среду после обеда или вечером после школы, в выходные или в школьные каникулы – найти интересное занятие детям иногда не просто. Поэтому мы обратились к нашим читателям-родителям с просьбой привести примеры семейных развлечений.

Так Магали считает, что в это время года рождественская деревня – отличное место. Но некоторые развлечения, в частности спорт, не подвластны временам года. «Моя внучка любит баскетбол, петанк, рыбалку и прогулки», делится Эдмон. Баскетбол также пользуется успехом у пятилетнего сына Робера. «Он приходит на мои матчи и кричит при каждом моем попадании в корзину, смеется он. При этом у него еще полон живот чурросами с ярмарки! В хорошую погоду мы любим играть в парке принцессы

Спорт и кружки

Женнифер, мама двух мальчиков семи и двух с половиной лет, тоже предпочитает спорт: «самое лучшее – дзюдо на стадионе «Луи-II». Мы также любим гулять по Ларвотто: мой младший сын обожает парки, и мы при первой же возможности ходим в зоосад! Не считая ярмарку, рождественский рынок и пр.»

Сыновья Вероники – 6 и 9 лет – предпочитают футбол. «Мы часто берем с собой мяч, делится она. Еще они очень любят ходить в библиотеку, в океанологический музей, кататься на велосипеде или на самокате по дамбе и гулять по сезонным ярмаркам и рождественскому рынку.»

Океанографический музей часто предлагает игровые мероприятия для детей – © Океанографический музей Монако

Дочерям Джона – девять и одиннадцать лет. Им тоже хватает развлечений: «они обожают кружки музеев Монако: вилла Палома, вилла Собер, антропологический и океанографический музеи! Мы участвуем в различных мероприятиях, организованных мэрией или дирекцией по национальному образованию, молодежи и спорту… Они занимаются балетом и пением! При первой возможности мы выходим проветриться в парки Скалы или Фонвьей. Еще они обожают смотреть на сцене мюзиклы», рассказывает он.

Наши предложения

Каждый месяц Monaco Tribuneпредлагает полную программу и регулярные статьи о мероприятиях в Княжестве. Некоторые занятия доступны круглый год. Например, эскейп-рум, уносящие вас в необычные семейные путешествия.

Чтобы позаниматься спортом на свежем воздухе, посмотрите наши материалы об игровых площадках в Княжестве, и вы найдете ту, которая вам наиболее подходит. Если вы любите прогулки по живописным местам, когда погода позволяет, мы даем кое-какие советы по походам в окрестностях

Игровая площадка в конце променада Сент-Оноре — © Поль Шаруа (Paul Charoy) / Monaco Tribune

5 детских площадок в Монако и окрестностях

А если ваши дети интересуются природой, то почему бы не сходить в зоологический сад, где регулярно рождаются новые питомцы?

Помимо выставок, о которых мы писали выше, музеи Княжества часто предлагают тематические и игровые кружки. На нашем сайте вы узнаете всю свежую информацию об океанографическом музее, об антропологическом доисторическом музее и о Новом национальном музее Монако (NMNM).

Помимо этого, мэрия Монако часто организует детские кружки, обычно бесплатные! Но внимание! Места в этих кружках расходятся быстро, так что бронируйте их вовремя!

Ну а в каникулы Театр Муз (Théâtre des Muses) часто устраивает стажировки по театральному мастерству и импровизации для детей по возрастным группам. Здесь они могут не просто развлечься, но, может быть, открыть в себе любовь к сцене!