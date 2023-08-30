Познакомьтесь с новорожденными обитателями Зоологического сада имени Ренье III

С июня этого года в парке на склоне Скалы было замечено около пятнадцати новорожденных обитателей.

Каждый год появляются на свет сразу несколько новых представителей кого-то из 60 видов животных, обитающих в в Зоологическом саду имени Ренье III. В прошлом году от 25 до 30 новых особей показали свои клювы и рыльца, в том числе и детеныш розового фламинго, который, к сожалению, умер в июле этого года.

С апреля команды парка работали не покладая рук. В том же месяце на свет появились четыре вьетнамских летучих лисицы (см. фото выше). В мае настал черёд шести пеганок и десяти красноголовых нырков — двух видов уток, часть из которых сейчас находится в Розарии имени Княгини Грейс в Фонвьее.

В июне родились два красных ибиса. © Зоологический сад имени Ренье III

Три птенца павлина также появились на свет в июне. © Зоологический сад имени Ренье III

В июне в парке появились на свет агути Азары (южноамериканский грызун), три молодых павлина, два гривистых голубя (представители семейства голубиных родом из Азии) и два красных ибиса. Наконец, в августе в парке появились семь белолицых свистящих уток, или уток-вдовушек, как их ещё называют, которых легко узнать по тонким длинным шеям.

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