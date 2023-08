Scopriamo insieme i nuovi nati del Jardin animalier Rainier III

Dal mese di giugno, nel parco a fianco alla Rocca sono state registrate una quindicina di nascite.

Ogni anno, alcune delle 60 specie presenti nel Jardin animalier Rainier III danno la vita nuove creature. L’anno scorso, tra i 25 e i 30 nuovi esemplari hanno visto la luce, tra cui un piccolo di fenicottero rosa, che purtroppo è morto lo scorso luglio.

Dal mese di aprile, il personale del parco è stato in grande fermento. Nello stesso mese sono nati quattro pipistrelli della frutta vietnamiti (foto sopra). A maggio, è stata la volta di sei volpoche e dieci moriglioni euroasiatici, due specie di anatre, alcune delle quali si trovano ora al Roseraie Princesse Grace di Fontvieille.

Dieci ibis rossi sono nati nel mese di giugno. © Jardin animalier Rainier III

Tre pavoni sono nati nel mese di giugno. © Jardin animalier Rainier III

A giugno sono entrati a far parte del parco un aguti azara (un roditore sudamericano), tre pavoni, due piccioni delle Nicobare (un piccione asiatico) e due ibis rossi. Infine, in agosto, si sono aggiunte al parco sette anatre, della specie dendrocigna facciabianca, facilmente riconoscibili per il collo sottile.

