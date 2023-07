Triste nouvelle au Jardin Animalier : le bébé flamant rose est décédé

Il s’est fait attaquer par un autre animal dans la nuit.

« Notre quotidien c’est des joies mais aussi des peines », amorce le Jardin Animalier sur sa page Facebook pour annoncer la mort du petit flamant rose né le 01 juin 2022.

Selon le parc, un héron cendré sauvage l’aurait gravement blessé dans la nuit, et cela malgré la surveillance du personnel et des parents de l’animal. « Nous espérons que la colonie sera plus chanceuse l’année prochaine », conclut le post.

L’arrivée du bébé était un petit miracle pour le parc – © Jardin Animalier Rainier III

Lorsque cette petite boule grise a pointé le bout de son bec, le Jardin Animalier avait précisé avec grande fierté, qu’il était le premier à naître au zoo, « un fait rarissime dans une aussi petite colonie composée de 12 individus ».