Открыта самая подробная выставка, посвященная правлению Князя Ренье III

Зал на набережной имени Антуана I стал местом проведения самой крупной новой выставки в рамках празднования столетнего юбилея со дня рождения Князя Ренье III. © Филипп Фитт

«Князь-строитель: план для Монако» рассказывает о жизни Государя и изменениях, произошедших в стране за время его правления.

Безусловно, это одна из центральных выставок в рамках столетия со дня рождения Князя Ренье III. В этом году была организована целая серия экспозиций, посвященных жизни Суверенного Князя: «Князь у себя дома», «Князь и его животные»… Площадка на набережной им. Антуана I продолжает этот цикл. Официальное открытие состоялось 20 июля, «Князь-строитель» был представлен прессе в присутствии кураторов Кристиана Куро (Christian Curau) и Стефана Берна (Stéphane Bern).

Метаморфозы страны

Выставка начинается с юности Государя до того, как он стал Князем Монако. Он учился, воевал во Второй мировой войне вместе с французской армией, а затем, в солнечный день 1950 года, стал главой государства. Планы его будущего правления уже были намечены: Ренье Гримальди хотел трансформировать Княжество и избавить его от шлейфа стереотипов.

Один из первых разделов выставки посвящен воцарению Князя Ренье III и его браку с Грейс Келли. © Филипп Фитт

Князь именно так и поступил. После раздела, посвященного его бракосочетанию с Грейс Келли, которое в тот день собрало почти 1800 журналистов, выставка знакомит нас с многочисленными архитектурными достижениями, которые возглавлял, осуществлял и открывал Суверен. Для их иллюстрации несколько макетов и множество фотографий переносят нас в прошлое, в эпоху преобразования целой страны: завершается строительство стадиона им. Луи II в то время, как строится Фонвьей, закладывается фундамент больницы, оформляются пляжи Ларвотто, совсем юный принц Альбер Монакский торжественно перерезает ленточку, открывая туннель вокзала Монако.

Член тандема кураторов выставки Стефан Берн помог оформить выставку и её нарратив. © Фредерик Небенже / Филипп Фитт (фото 2)

Сценография выставки была разработана Коралиной Делорм (Coraline Delorme) и Томасом Гийомом (Thomas Guillaume). Два молодых выпускника Павильона Бозио работали в тесном сотрудничестве с Управлением по делам культуры и кураторами выставки. Приглушённая атмосфера в разделах, посвящённых личной жизни Князя, уступает место листовому металлу, бетону и дереву в пространстве, отведённом для архитектурных творений.

Создание имиджа и только

«Он заложил репутацию, экономику и ценности, которым привержено Княжества», — говорит Стефан Берн, продолжая рассказ о выставке. Журналист описывает зарождение обязательств Монако в области охраны окружающей среды, инициированное Государем в 1970-х годах, а затем его работу над дипломатическими отношениями с Францией и на международном уровне.

Переход от архитектурных достижений к остальной части выставки. © Филипп Фитт

Не стоит забывать и о компании Société des Bains de mer, с помощью которой Князь Ренье III хотел покончить с тем представлением о стране как о зимнем курорте, которое сложилось у туристов. Свидетельством служит ряд плакатов той эпохи, на которых изображены мужчины и женщины в купальных костюмах и вечерних нарядах, с надписью «Какое счастье провести лето в Монте-Карло».

Княжеская семья на премьере документального фильма о Князе Ренье III

«Моё дело не закончится вместе со мной. Все, что вы делаете, вы делаете с учетом интересов вашего преемника». Эта цитата Государя, одна из нескольких, представленных на выставке, завершает экспозицию. До 31 декабря у вас есть потрясающая возможность подробно узнать о 55-летнем правлении по адресу: набережная им. Антуана I, д.4. Вход бесплатный!