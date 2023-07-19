Княжеская семья на премьере документального фильма о Князе Ренье III

Князь Альбер II в окружении Принцессы Стефании и Принцессы Каролины. Рядом с ними слева направо: Камилла Готлиб, Мари и Луи Дюкруэ, Андреа Казираги и его жена Татьяна Санто-Доминго, Александра Ганноверская и Бен-Сильвестр Страутманн. © Управление по связям с общественностью / Фредерик Небенже

52-минутный фильм рассказывает о жизни человека, оставившего неизгладимый след в истории Княжества Монако.

Во вторник, 4 июля, в просмотровом зале Гримальди Форума яблоку было негде упасть. Премьерный просмотр фильма «Жизнь Ренье III, рассказанная им самим» (« Rainier III par lui-même ») вызвал бурные овации, сопровождаемые аплодисментами Княжеской семьи, пришедшей практически в полном составе. «Мы так давно его не слышали, это навевает столько воспоминаний о счастливых минутах (…) Увидеть заново его жизненный путь необыкновенно вдохновляет», — сказал Луи Дюкруэ в интервью Monaco Info после просмотра.

Бурные аплодисменты в честь премьеры фильма «Жизнь Ренье III, рассказанная им самим». © Управление по связям с общественностью / Фредерик Небенже

Княжеская семья и несколько сотен зрителей слышали голос Князя на протяжении всего документального фильма. Это одна из отличительных особенностей картины : повествование ведётся от первого лица. «Мы должны были позволить Князю самому рассказать историю своей жизни (…) Он сам поведал зрителям свою историю, историю своего правления и своей страны», — так несколькими днями ранее режиссер Ян-Антони Ногес (Yann-Antony Noghès) прокомментировал фильм в интервью Monaco Info

Продюсеры документального фильма Ян-Антони Ногес (Yann-Antony Noghès) и Александр Ружье (Alexandre Rougier) представили его сотням зрителей. © Управление по связям с общественностью / Фредерик Небенже

Режиссёр-монегаск и его команда прослушали сотни интервью, данные за 56 лет долгого правления Князя, чтобы создать законченное повествование от его лица с закадровым голосом Фанни Ардан. Это была сложная задача, как вспоминал после премьеры директор архивов Княжеского дворца Томас Фуйерон (Thomas Fouilleron): «Мы знали, насколько князь Ренье был сдержан, говоря о своей деятельности и личной жизни».

На выходе из зала многих переполняли эмоции, гордость, воспоминания. Некоторые из них словно перенеслись в прошлое, другие увидели своих бабушек и дедушек рядом с Князем Ренье III: «Великолепно, трогательно, пронзительно»,— сказала одна из присутствовавших на премьере зрительниц.

Правящая Семья торжественно открыла выставку, посвященную жизни Князя Ренье III

Если вы тоже хотите увидеть этот документальный фильм, повторный показ состоится 24 августа в летнем кинотеатре, а также 25 октября, 15 и 18 ноября — в Театре Варьете (Théatre des Variétés). В интервью изданию La Gazette de Monaco Ян-Антони Ногес упомянул о возможной трансляции на телеканале Monaco Info, TV Monaco и других каналах.