Прогуляемся по пяти детским площадкам Монако и его окрестностей!

Первая площадка – в самом Княжестве, на улице Огюстен Венто. На этой тихой аллее справа прячутся – прижатые к зданию «Le Stella» – три раздельные площадки. Одна из них – на нашей фотографии ниже. Площадь – 220 м², для детей от 1 до 6 лет. Эта тихая площадка часть дня находится в тени, что особо ценно в сильную сентябрьскую жару этого года.

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© Поль Шаруа (Paul Charoy) / MonacoTribune

Через километр – в конце променада Сент-Оноре – еще одна хорошо оснащенная площадка. Горка-зебра, платформа бегемота и качалки на пружинах (адаптированные для детей с ограниченной подвижностью) – все уместилось на этой площадке в 188 м². В настоящее время площадка обнесена решеткой, но она работает и открыта посетителям. Скамейки и густая зелень дополняют это место, приятное и взрослым, и детям.

© Поль Шаруа (Paul Charoy) / MonacoTribune

Заглянем в Босолей, соседнюю с Монако коммуну. На эту площадку можно добираться на автомобиле, потому что она находится в верхней части коммуны, на территории спортивного комплекса Андре Ванко. Она стоит рядом с площадкой для петанка и хорошо оборудована различными игровыми комплексами и двумя качелями. Вторая детская площадка коммуны, в центре города, на улице Вердан, еще достраивается.

© Поль Шаруа (Paul Charoy) / MonacoTribune

Вернемся в Монако, еще на две площадки. Первая, на улице Принцессы Каролины, оснащена пожарной машиной и качалками на пружинах, адаптированными для детей с ограниченной подвижностью. Вокруг много скамеек. Вторая расположена над почтой и имеет три качалки на пружинах. Место здесь тихое, но открытое солнцу большую часть дня.

© Поль Шаруа (Paul Charoy) / MonacoTribune

Наш путь заканчивается в Кап-д’Ай. Помимо часто посещаемой игровой площадки на пляже Марке, есть еще одна площадка, более скромная, в верхней части коммуны. Расположенная рядом с детским садом Самюель Пати, эта маленькая площадка (100 м²) хорошо подходит для встречи детей из школы. На ней есть несколько качалок на пружинах и один игровой комплекс.