Государь направил новому королю Великобритании свои искренние поздравления.

Князь Альбер II направил официальные поздравления новому королю Карлу III. Ранее глава государства уже выразил ему свои соболезнования после смерти королевы Елизаветы II. На этот раз Князь поздравил короля с восшествием на престол и пожелал ему всяческих успехов в ближайшие годы:

«Ваше Величество,

С искренним удовольствием мы передаем Вам наши самые теплые поздравления по случаю Вашего восшествия на престол. Княгиня и я желаем Вам больших успехов в качестве главы народа Соединенного Королевства и многочисленных великих держав Содружества. Я уверен, что при Вашем правлении мир и стабильность будут только процветать.

Я с нетерпением ожидаю увидеть, как в последующие годы будут расширяться масштабы того важного проекта, которому Вы посвятили бóльшую часть своей жизни. В частности, Ваши инициативы в области устойчивого развития, борьбы с глобальным потеплением и сохранения океанов — вопросов, которые, насколько я знаю, мы оба считаем крайне важными для будущего нашей планеты. От имени граждан Княжества Монако я имею честь передать Вам наши наилучшие пожелания крепкого здоровья и процветания.

Князь Монако Альбер II».