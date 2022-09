Il Sovrano ha inviato i suoi migliori auguri al nuovo Re.

Il Principe Alberto II si rivolge al Re Carlo III tramite un comunicato ufficiale. Il Sovrano gli aveva già inviato le condoglianze a seguito del decesso della Regina Elisabetta II. Questa volta il Principe si congratula con il Re per la sua ascesa al trono e gli augura grandi successi per gli anni a venire:

“Sua Maestà,

è con vero piacere che desideriamo inviarle le nostre più calorose congratulazioni in occasione della Sua ascesa al trono. La Principessa e il sottoscritto le auguriamo ogni successo alla guida del popolo del Regno Unito e delle molte nazioni che fanno parte del Commonwealth. Sono certo che sotto il Suo regno, la pace e la stabilità continueranno a prosperare.

Sono impaziente di osservare come l’importante lavoro che ha svolto per tutta la vita assumerà maggiore importanza negli anni a venire. In modo particolare mi riferisco all’importanza che attribuisce allo sviluppo sostenibile, alla lotta contro il riscaldamento globale e alla conservazione degli oceani, poiché si tratta di temi che entrambi consideriamo essenziali per il futuro del nostro Pianeta. A nome dei cittadini del Principato di Monaco le invio i nostri migliori auspici di buona salute e prosperità.

Alberto di Monaco”.