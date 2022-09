Le Souverain a adressé au nouveau Roi ses meilleurs vœux.

C’est par le biais d’une dépêche officielle que le Prince Albert II s’est adressé au nouveau Roi Charles III. Le Souverain lui avait déjà transmis ses condoléances après le décès de la Reine Elizabeth II. Cette fois-ci, le Prince félicite le Roi pour son accession au trône et lui souhaite beaucoup de succès pour les années à venir :

« Votre Majesté,

C’est avec un plaisir sincère que nous vous transmettons nos plus chaleureuses félicitations à l’occasion votre accession au trône. La Princesse et moi-même vous souhaitons beaucoup de succès à la tête du peuple du Royaume-Uni et des nombreuses grandes nations du Commonwealth. Je suis certain que sous votre règne, la paix et la stabilité continueront de prospérer.

Je suis impatient de voir l’important travail, que vous avez accompli tout au long de votre vie, prendre de l’ampleur dans les années à venir. Notamment, la place importante que vous accordez au développement durable, à la lutte contre le réchauffement climatique et à la conservation des océans : des problématiques que nous considérons tous les deux, je le sais, comme primordiales pour l’avenir de notre planète.

Au nom des citoyens de la Principauté de Monaco, je suis honoré de vous transmettre nos meilleurs vœux de bonne santé et de prospérité.

Albert de Monaco. »