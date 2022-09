Le Souverain a adressé ses condoléances au nouveau Roi, Charles III, ainsi qu’à la Famille Royale et au peuple britannique.

L’annonce a secoué le Royaume-Uni, comme le monde entier. Ce jeudi 8 septembre, la Reine Elizabeth II est décédée, à l’âge de 96 ans, après 70 ans de règne.

La Principauté a témoigné son soutien au peuple britannique. Ce matin, le drapeau du Palais Princier était en berne, en hommage à la Reine. Le Prince Albert II a également adressé une dépêche officielle au Roi Charles III :

« Votre Majesté,

C’est avec une profonde tristesse que ma Famille et moi-même avons appris le décès de votre mère bien-aimée, Sa Majesté la Reine Elizabeth II. Permettez-moi de vous adresser, à vous ainsi qu’aux membres de la Famille Royale et à tout le peuple du Royaume-Uni et du Commonwealth, mes plus sincères condoléances pour cette perte, en ce moment de grande tristesse. L’engagement et le dévouement indefectibles de Sa Majesté envers son sens du devoir durant Son règne ont toujours constitué une grande source d’inspiration. Nous nous en souviendrons et les admirerons encore longtemps. Elle a parfaitement incarné l’unité et la dignité du Royaume-Uni au cours des sept dernières décennies. Ma Famille et le peuple de Monaco se joignent à moi pour vous faire part de nos pensées et nos prières les plus sincères.

Albert, Prince de Monaco »

Par cette dépêche, le Prince Albert II a rappelé le profond respect qu’il éprouvait pour la Reine. En juin dernier, le Souverain lui avait adressé une dépêche officielle pour la féliciter pour son jubilé de platine.

Le Palais Princier a également fait parvenir à la presse quelques photos prises lors de rencontres officielles entre la Reine Elizabeth et le Prince Albert II.

Diner officiel du Jubilé de Diamant de la Reine Elizabeth II 2012 – © Arthur Edwards / WPA Pool/Getty Images Diner officiel du Jubilé de Diamant de la Reine Elizabeth II 2012 – © Rex Features © Eric Mathon / Palais Princier

La Princesse Charlène, très émue

La Princesse Charlène s’est également exprimée sur son compte Instagram, où elle a partagé une photo de la Reine, accompagnée des mots suivants : « Je suis profondément attristée d’apprendre le décès de Sa Majesté la Reine Elizabeth II, une très grande dame, dont le dévouement et l’engagement ont été reconnus à travers le monde au cours de ses 70 ans de règne. Aujourd’hui, mes pensées vont à sa Famille, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et au peuple britannique. »