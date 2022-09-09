Государь направил свои соболезнования новому королю Карлу III (тронное имя принца Чарльза), а также королевской семье и британскому народу.

Новость о смерти монарха потрясла сначала Великобританию, а затем и весь мир. В четверг, 8 сентября, королева Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет после 70 лет правления на английском престоле.

Княжество продемонстрировало свою единодушную поддержку британскому народу. Сегодня утром флаг над Княжеским дворцом был приспущен в знак траура по королеве. Князь Альбер II также отправил официальное письмо королю Карлу III:

«Ваше Величество,

С глубокой скорбью я и моя семья узнали о смерти Вашей любимой матери, Её Величества Королевы Елизаветы Второй. Позвольте выразить Вам, членам Королевской семьи и всему народу Соединенного Королевства и Содружества мои глубочайшие соболезнования в связи с Вашей утратой в это скорбное время. Непоколебимая приверженность и преданность долгу Её Величества во время Её правления всегда служили огромным источником вдохновения. Мы будем помнить и восхищаться ими еще долгое время. Она коренным образом представляла единство и достоинство Соединенного Королевства на протяжении последних семи десятилетий. Моя семья и народ Монако присоединяются ко мне в изъявлении самых чистосердечных молитв и соболезнований.

Князь Монако Альбер II».

Этим письмом князь Монако напомнил о глубоком уважении, которое он испытывал к королеве. В июне этого года государь прислал ей официальные поздравления по случаю платинового юбилея со дня вступления на престол.

Пресс-служба Княжеского дворца также поделилась со СМИ несколькими фотографиями, сделанными в ходе официальных встреч королевы Елизаветы и князя Альбера II.

Официальный приём в честь бриллиантового юбилея правления королевы Елизаветы II в 2012 году — © Артур Эдвардс (Arthur Edwards) / WPA Pool/Getty Images Официальный приём в честь бриллиантового юбилея правления королевы Елизаветы II в 2012 году — © Rex Features © Эрик Матон / Княжеский дворец

Княгиня Шарлен глубоко опечалена новостью о кончине королевы

Княгиня Шарлен также выразила соболезнования на своей странице в Instagram, где она поделилась фотографией королевы, подписав её так: «Я глубоко опечалена известием о кончине Её Величества королевы Елизаветы II, истинно великой женщины, чья преданность и самоотверженность были признаны во всем мире в течение 70 лет Её правления. Мои мысли сегодня с Её семьей, детьми, внуками, правнуками и всем британским народом».