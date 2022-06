Le Prince Souverain a adressé une dépêche officielle à la Reine Elizabeth II, en l’honneur de ses 70 ans de règne.

L’événement a été suivi par le monde entier. La Reine Elizabeth II fête actuellement son jubilé de platine, soit 70 ans de règne. Un événement que le Prince Albert II a tenu à saluer, en adressant une dépêche officielle à la Reine :

« En l’honneur de votre jubilé de platine, la Princesse Charlène, le peuple de Monaco et moi-même voulons adresser nos plus sincères félicitations à Votre Majesté.

La célébration des 70 ans de votre règne permet au monde de reconnaître votre dévouement infatigable envers la nation britannique et les peuples du Commonwealth, ainsi que vos qualités de dirigeante dans de nombreux domaines, sur la scène internationale.

Le monde a terriblement changé au cours des sept dernières décennies, pourtant vous avez affronté tellement de défis avec dévotion et générosité. Sa Majesté est une inspiration pour le monde.

Avec mes salutations les plus chaleureuses et les plus sincères en ce jour heureux,

Albert, Prince de Monaco. »