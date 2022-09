Revenons sur cinq aires de jeux à Monaco et autour de la Principauté, à découvrir ou redécouvrir avec ses enfants.

Notre première aire, en Principauté, se situe Rue Augustin Vento. Dans cette petite allée, se cachent sur la droite, juxtaposées à l’immeuble « Le Stella », trois aires séparées. Voici l’une d’entres elles sur la photo ci-dessous. Au total, un espace de 220 mètres carrés destiné aux enfants âgés de 1 à 6 ans. Une aire calme et qui se trouve notamment à l’ombre une partie de la journée : une aubaine à la vue des grosses chaleurs, toujours d’actualité en ce mois de septembre.

© Paul Charoy / Monaco Tribune

Un kilomètre plus loin, au bout de la promenade Saint-Honoré, voilà une aire de jeux bien équipée. Un toboggan zèbre, une plateforme hippopotame et des jeux à ressort (adaptés aux enfants à mobilité réduite), prennent place sur cette aire de 188 mètres carrés. Elle est en ce moment entourée de grillage mais est bien ouverte et accessible. Des bancs et une végétation fournie viennent compléter l’endroit, agréable pour les petits comme les grands.

© Paul Charoy / Monaco Tribune

Faisons un saut à Beausoleil, commune limitrophe de Monaco. Notre aire nécessite un trajet en voiture, car elle est située dans les hauteurs de la commune, au sein du complexe sportif André Vanco. Elle se trouve à côté des terrains de pétanque et propose de nombreux équipements dont plusieurs structures de jeux ainsi que deux balançoires. La seconde aire de la commune, située en centre-ville, avenue Verdun, est encore en travaux.

© Paul Charoy / Monaco Tribune

De retour à Monaco, direction deux petites aires. L’une, rue Princesse Caroline, est équipée d’un camion de pompiers et d’un jeu à ressort adapté aux enfants à mobilité réduite. De nombreux bancs accompagnent ces équipements. L’autre est située au-dessus de La Poste et compte trois jeux à ressort. L’endroit est au calme mais attention, c’est en plein soleil une grande partie de la journée.

© Paul Charoy / Monaco Tribune

Notre chemin s’arrête à Cap d’Ail. En plus de l’aire de jeux très fréquentée de la plage Marquet, une aire se fait plus discrète, sur les hauteurs de la commune. À côté de l’école maternelle Samuel Paty, une aire d’une centaine de mètres carrés sera parfaite pour occuper les sorties d’écoles. Elle est composée de plusieurs jeux à ressort et d’une structure.