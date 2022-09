Pour commencer du bon pied la nouvelle année, l’association monégasque distribue cartables, cahiers et crayons de seconde main aux enfants défavorisés.

Depuis 2015, les bénévoles reproduisent les mêmes gestes en septembre. Ils récoltent et distribuent des fournitures scolaires aux petits écoliers des Alpes-Maritimes dans le besoin via les associations de la région comme SOS Villages d’Enfants.

© Direction de la Communication / Stéphane Danna

Grâce à l’opération « Donne ton ancien cartable », la Direction de l’Éducation Nationale de la Jeunesse et des Sports (DENJS), la Société Monégasque de Distribution et les associations, 200 enfants vont bénéficier des dons cette année. La plupart sont soit placés en orphelinat, hospitalisés, réfugiés ou demandeurs d’asile.

LIRE AUSSI : Aidez les enfants d’Ukraine grâce à une collecte de fournitures scolaires

« Chaque année, il y a beaucoup de demandes, témoigne Jessica Sapia, secrétaire au sein de l’association, au micro de Monaco Info. La misère grandissant, on essaye d’avoir plus de partenaires pour arriver à faire plus de lots pour les enfants. »

Pour faire un don, rendez-vous sur le site internet de l’association.