Vos meilleures idées pour occuper vos enfants à Monaco

Nous avons demandé conseil à nos lecteurs.

Que ce soit le mercredi après-midi, le soir après l’école, le week-end ou pendant les vacances scolaires, trouver de nouvelles idées pour amuser ses enfants peut parfois relever du défi. Aussi, nous avons demandé à nos parents-lecteurs de nous dévoiler leurs meilleurs exemples d’activités à faire en famille.

Pour certains, comme Magali, le Village de Noël est un incontournable en cette saison. Mais le reste de l’année, certains loisirs sont intemporels, et notamment le sport. « Ma petite-fille, c’est basket, pétanque, pêche et promenade », témoigne Edmond. Le basket a aussi la cote auprès du fils de Robert, âgé de cinq ans. « Il vient voir mes matches et crie à chacun de mes paniers, rit-il. Et il a encore le ventre plein de churros de la foire ! On aime aller au Parc Princesse Antoinette quand il fait beau pour jouer ! »

Du sport et des ateliers

Sport également pour Jennifer, mère de deux garçons de sept ans et deux ans et demi : « le plus grand fait du judo au stade Louis-II. Nous aimons aussi nous promener sur le Larvotto : mon plus jeune adore les parcs, et nous allons dès que possible au Jardin animalier ! Sans compter la foire, le marché de Noël… »

Les deux fils de Véronique, âgés de six et neuf ans, sont quant à eux plutôt branchés foot. « Nous avons souvent un ballon dans le sac, confie-t-elle. Mais ils aiment aussi beaucoup aller à la bibliothèque, visiter le Musée océanographique, faire du vélo ou de la trottinette sur la digue, et profiter des installations saisonnières, comme la foire, ou le marché de Noël. »

Le Musée océanographique propose régulièrement des activités ludiques pour les enfants – © Musée océanographique de Monaco

John, lui, a deux filles, âgées de neuf et onze ans. Et pour elles aussi, les activités ne manquent pas : « elles adorent faire les ateliers de musées de Monaco : Villa Paloma, Villa Sauber, Anthropologie, et Océanographique ! Nous participons aux diverses manifestations proposées à la jeunesse par la Mairie ou le Département de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports… Elles font de la danse classique et du chant ! Dès que nous le pouvons, nous prenons un grand bol d’air dans les parcs du Rocher ou de Fontvieille. Et elles adorent voir… des comédies musicales live sur scène », raconte-t-il.

Nos suggestions

Monaco Tribune propose tous les mois un agenda complet et des articles réguliers sur les événements en Principauté. Mais certaines activités peuvent se faire tout au long de l’année. A l’instar des escape games, qui vous embarquent dans des aventures inédites en famille.

Pour les sports de plein air, n’hésitez pas à consulter notre répertoire dédié aux aires de jeux en Principauté, pour trouver la plus adaptée à votre envie. Si vous voulez opter pour une belle promenade, lorsque le temps s’y prête, nous avons aussi quelques conseils de randonnées à faire dans les environs, selon les niveaux.

L’aire de jeux au bout de la Promenade Saint-Honoré – © Paul Charoy / Monaco Tribune

Et si votre enfant est d’un naturel curieux, pourquoi ne pas vous rendre au Jardin animalier, régulièrement théâtre de naissances ?

Bien sûr, et comme indiqué plus haut, les différents musées de la Principauté proposent souvent des expositions, mais aussi des ateliers thématiques et ludiques. N’hésitez pas à consulter notre site pour vous tenir informés des actualités du Musée océanographique, du Musée d’anthropologie préhistorique, ou du NMNM.

De même, la Mairie de Monaco organise souvent des ateliers à destination du jeune public, généralement gratuits ! Attention, les places partent vite, il faut donc réserver rapidement.

Enfin, pour les vacances, sachez que le Théâtre des Muses met souvent en place des stages de théâtre et d’improvisation, où les élèves sont répartis en fonction de leur âge. De quoi leur permettre de s’amuser et, pourquoi pas, de se découvrir une vraie passion pour la scène !