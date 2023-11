Cette année, profitez d’un village de Noël à l’image du Prince Rainier III

Rendez-vous sur le Port de Monaco, à partir du jeudi 7 décembre et jusqu’au dimanche 7 janvier.

C’est une tradition à laquelle la Principauté ne déroge pas : l’organisation d’un grand village de Noël à l’approche des fêtes de fin d’année. 24 chalets et 19 stands alimentaires feront leur apparition sur le quai Albert Ier, accompagnées de 800 sapins naturels et 7 manèges dont la Grande Roue, la piste de luge, le manège sapin et trois nouvelles attractions (chaises volantes, grand huit enfantin et le traineau du Père Noël).

« Rainier III, Prince Passionné »

Le thème de ce village de Noël sera retranscrit dans les nombreux décors en hommage au « Prince Bâtisseur » et plus particulièrement à ses diverses passions : les arts, le sport automobile, les animaux et la mer. La promenade ainsi constituée permettra aux visiteurs de (re)plonger dans le quotidien du Prince par le biais de scènes animées et décorées par d’anciennes photos du Prince. De plus, trois grandes arches de plusieurs mètres de haut accueilleront le public aux différentes entrées du Village de Noël, représentant l’amour du Prince Rainier III pour les sports, le cirque et la navigation.

Comment est installé le village de Noël à Monaco ? Les coulisses de deux semaines d’intense activité

Côté animations : des parades enchantées, des mascottes, des concerts nocturnes en live et des spectacles sur scène viendront compléter le village. En complément, des ateliers créatifs à destination des enfants à partir de 5 ans (fabrication de guirlandes, création de suspensions, coloriages…) seront animés chaque week-end de 14h à 18h dans le chalet animation. Et grande nouveauté pour cette année 2023, la mise en place de spectacles de fontaines lumineuses sur la piscine du Stade Nautique Rainier III.

Rendez-vous jeudi 7 décembre à 16h pour l’ouverture du village de Noël et à 17h45 pour l’illumination de la ville !