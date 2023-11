Il villaggio di Natale di quest’anno è ispirato al Principe Ranieri III

Appuntamento al Porto di Monaco da giovedì 7 dicembre a domenica 7 gennaio.

Una tradizione a cui il Principato non rinuncia: organizzare un grande villaggio natalizio in vista delle festività. 24 casette e 19 stand di cibo faranno la loro comparsa sul Quai Albert I, insieme a 800 alberi di Natale veri e 7 giostre, tra cui la ruota panoramica, la pista per slittini, la giostra degli alberi di Natale e tre nuove attrazioni (sedie volanti, montagne russe per bambini e slitta di Babbo Natale).

“Ranieri III, Principe appassionato”

Il tema di questo villaggio natalizio si evince dalle numerose decorazioni che rendono omaggio al “Principe costruttore” e, più in particolare, alle sue diverse passioni: l’arte, gli sport motoristici, gli animali e il mare. Passeggiare per il mercatino farà (ri)immergere i visitatori nella vita quotidiana del Principe, attraverso set animati decorati con vecchie foto del Principe. Inoltre, tre grandi archi alti diversi metri accoglieranno il pubblico ai vari ingressi del Villaggio di Natale, ognuno richiamerà l’amore del Principe Ranieri III per lo sport, il circo e la vela.

20 parole in monegasco per celebrare il Natale

Al villaggio non mancheranno sfilate magiche, mascotte, concerti notturni dal vivo e spettacoli sul palcoscenico. Inoltre, ogni fine settimana, dalle 14:00 alle 18:00, nella casetta dedicata agli eventi si terranno laboratori creativi per bambini dai 5 anni in su (creazione di ghirlande, lampade sospese, disegni da colorare…). Grande novità per il 2023? Lo spettacolo delle fontane luminose presso la piscina dello Stade Nautique Rainier III.

Ci vediamo giovedì 7 dicembre alle 16:00 per l’apertura del villaggio di Natale e alle 17:45 per le luminarie della città!