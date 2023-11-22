В этом году – Рождественская деревня в духе Князя Ренье III

Место встречи – Порт Монако, с четверга, 7 декабря, до воскресенья, 7 января.

Княжество не изменяет своим традициям: большая Рождественская деревня откроется в преддверии новогодних праздников. На набережной Альбера I появятся 24 шале и 19 продуктовых палаток, а также 800 настоящих елок и 7 аттракционов, включая большое колесо обозрения, саночные трассы, елочный манеж и три новых аттракциона (карусель, детские американские горки и сани Деда Мороза).

«Ренье III – увлеченный Князь»

Тема Рождественской деревни проявится в различных украшениях в честь «Князя-строителя», в частности, в его различных увлечениях: искусство, автомобильный спорт, животные и море. Таким образом деревня позволит посетителям окунуться в мир Князя среди сценок из его жизни, украшенных его старыми фотографиями. На входах в Рождественскую деревню гостей встретят три гигантские арки, олицетворяющие любовь Князя к спорту, цирку и мореплаванию.

Как готовится Рождественская деревня в Монако? За кулисами двух недель напряженных работ

Среди прочих развлечений – феерические процессии, талисманы, живые ночные концерты и сценические спектакли дополнят праздничную атмосферу. Кроме того, каждые выходные с 14:00 до 18:00 в отдельном шале будут организованы творческие мастерские для детей от 5 лет (изготовление гирлянд, создание подвесок, разукрашки и пр.). Новинка года – спектакль с разноцветными фонтанами в бассейне Водного стадиона Ренье III.

Рождественская деревня откроется 7 декабря в 16:00, а в 17:45 Княжество озарит городская иллюминация.