Participez aux ateliers du mois de décembre à la salle A Fabricà

Le Service Animation de la Ville propose plusieurs ateliers gratuits.

Toute l’année, la salle polyvalente située au niveau de l’entrée supérieure du Parc Princesse Antoinette accueille des ateliers et animations en tout genre. Pour le mois de décembre, le thème sera évidemment Noël et les fêtes de fin d’année.

Découvrez le programme :

Lecture d’un conte de Noël (enfants de 6 à 12 ans)

Samedi 2 décembre, lecture du conte de Noël « Pinpin le lutin de Noël » par la Plume Animée. Deux séances sont proposées : de 10h30 à 11h30 et de 14h à 15h.

Atelier lecture (enfants de 2 à 5 ans)

Mercredi 6 décembre, l’atelier lecture aura pour thème « Noël ». Ces ateliers sont constitués d’un temps de lecture par une animatrice et d’un temps de manipulation du tapis et des livres. Les sessions sont organisées par tranche d’âge : de 15h à 15h40 pour les 2/3 ans et de 15h45 à 16h25 pour les 4/5 ans.

Atelier éco ludique (enfants de 6 à 10 ans)

Mercredi 13 décembre à 15h : Confection d’une couronne de Noël à partir de végétaux du Parc Princesse Antoinette, en partenariat avec Les Petits Écoliers de Monaco. Atelier de décoration de biscuits de Noël (enfants à partir de 4 ans) Samedi 16 décembre, les enfants ont rendez-vous avec « Bule de Gâteau » pour décorer plusieurs biscuits de Noël. L’atelier est organisé en deux séances : de 10h à 10h45 et de 11h à 11h45.

Les ateliers sont gratuits, sur réservation obligatoire au +377 93 15 29 33.

