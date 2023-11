Plus de 300 enfants sensibilisés à la noyade avec la Princesse Charlène

L’opération avait lieu mercredi 22 novembre dernier au Grimaldi Forum, avec tous les élèves de CP de la Principauté.

Une matinée pour prévenir. C’est la mission que s’était donnée la Fondation Princesse Charlène de Monaco en partenariat avec la Direction de l’Education Nationale, de la Jeunesse et des Sports (DENJS), la Mairie de Monaco, la Croix-Rouge monégasque, la Division de Police Maritime et Aéroportuaire, le Corps des Sapeurs-Pompiers de Monaco et l’Académie Monégasque de la Mer.

Depuis 2012, la fondation est intervenue dans 43 pays différents – © Eric Mathon / Palais Princier

Concrètement, les plus jeunes ont participé à des exercices en dehors de l’eau, avec des ateliers théoriques et pratiques en salle. « Grâce à des courtes sessions d’activités animées par les partenaires, les enfants ont eu accès à une large palette de connaissances sur la noyade, sur le matériel utilisé en cas d’incident et les gestes de premiers secours qui permettent de sauver des vies », précise un communiqué. Au micro de Monaco Info, les CP qui apprennent à nager à l’école depuis l’année dernière, semblent avoir retenu toutes les leçons : « je ne dois pas courir autour de la piscine et il faut que papa me regarde quand je vais me baigner », expose fièrement l’un d’entre eux.

Les enfants, le Père Noël attend votre lettre !

Les petits ont également assisté à une séance de lecture du livre « La Magie de l’Eau » par son auteure, Mélinda Guery, dont la fondation est partenaire. Cette œuvre illustrée, poétique et éducative, inspire les plus jeunes à apprendre à nager et leur donne les clés pour mieux appréhender le milieu aquatique. Sourire scotché aux lèvres, chaque enfant a pu repartir avec un exemplaire de l’ouvrage, ainsi qu’un sac contenant un bonnet de bain et un bonnet d’hiver aux couleurs de la fondation.