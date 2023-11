Oltre 300 bambini sensibilizzati sul tema annegamento grazie alla Principessa Charlène

Ogni anno più di 230.000 persone muoiono annegate in tutto il mondo - © Eric Mathon / Palazzo del Principe

L’iniziativa si è svolta mercoledì 22 novembre presso il Grimaldi Forum, con tutti gli studenti di prima elementare del Principato.

Una mattinata di prevenzione. Questa la missione della Fondazione Principessa Charlène di Monaco in collaborazione con il Dipartimento dell’Istruzione Nazionale, della Gioventù e dello Sport (DENJS), il Municipio di Monaco, la Croce Rossa monegasca, la Divisione di Polizia Marittima e Aeroportuale, i Vigili del Fuoco di Monaco e l’Accademia Marittima monegasca.

Dal 2012, la fondazione ha lavorato in 43 paesi diversi – © Eric Mathon / Palazzo del Principe

Nel concreto, i bambini hanno partecipato a esercitazioni fuori dall’acqua, con laboratori teorici e pratici in classe. “Grazie a brevi sessioni di attività condotte dai partner, i bambini sono stati ampiamente sensibilizzati sull’annegamento, sulle attrezzature utilizzate in caso di incidente e sulle tecniche di primo soccorso che possono salvare vite”, si legge in un comunicato stampa. Parlando con Monaco Info, i bambini di prima elementare, che stanno imparando a nuotare a scuola già dall’anno scorso, sembrano aver imparato tutte le lezioni: “Non devo correre intorno alla piscina e papà deve guardarmi quando nuoto”, ha detto uno di loro con orgoglio.

Cosa fare a Monaco a novembre 2023?

I bambini hanno anche assistito alla lettura del libro “La Magie de l’Eau” (La Magia dell’Acqua) direttamente dalla sua autrice, Mélinda Guery, con cui collabora la Fondazione. Quest’opera illustrata, poetica ed educativa, incoraggia i più piccoli a imparare a nuotare e fornisce loro le chiavi per una migliore comprensione dell’ambiente acquatico. Con il sorriso sulle labbra, tutti i bimbi sono tornati a casa con una copia del libro e una borsa contenente una cuffia da piscina e un cappello invernale con i colori della Fondazione.