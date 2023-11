Cosa fare a Monaco a novembre 2023?

Monaco Tribune ha pensato di condividere con voi i principali eventi da non perdere nel Principato e qualche dritta su cosa fare questo mese.

Luna park

Anche quest’anno è tornato il luna park a Port Hercule con due nuove attrazioni: la King Tower (un lancio a 130 km/h mentre ruotate attorno a un asse a un altezza di 45 metri da terra) e il trampolino Jump Zone. Il Play Ball, invece, fa il suo grande ritorno insieme ai tradizionali Extazy, Mega Dancer, Space Combat, Jumping Frog… Sul versante prelibatezze, waffles, brioches, crêpes, socca e hot dog vi aspettano sul Quai Albert Ier.

Fino al 19 novembre

Dalle 11:00 alle 23:00 tutti i giorni (fino a mezzanotte venerdì e sabato)

Monte-Carlo Jazz Festival

Quest’anno, la Monte-Carlo SBM propone dodici date all’Opéra Garnier, in cui potrete assistere a concerti di musicisti rinomati come Ibrahim Maalouf, Ron Carter, Marcus Miller, Billy Cobham e Dominique Fils-Aimé. Per scoprire il programma completo potete leggere il nostro articolo (in francese)!

Dal 17 novembre al 2 dicembre

La Festa nazionale monegasca

Ogni anno, il 19 novembre il Principato di Monaco celebra la Festa del Principe, regolarmente corredata da una serie di eventi. Sabato 18 novembre, appuntamento al Marché de la Condamine per una serata di festa, seguita alle 20:15 dai fuochi d’artificio su Port Hercule e da uno spettacolo musicale intitolato “Blønd and Blönd and Blónd!” del trio svedese Tø, Glär and MÃ¥r. Domenica, oltre ai tradizionali festeggiamenti sulla Rocca, dalla Cattedrale di Monaco alla Place du Palais, la cantante Nach, nome d’arte di Anna Chedid, si esibirà sul palco dell’Espace Léo Ferré alle 18:00.

Serata al Marché de la Condamine: a partire dalle 19:30

Spettacolo musicale per adulti e bambini a partire dai 10 anni

Mostre del centenario

Nell’anno del centenario della nascita del Principe Ranieri III, il Principato continua ad allestire una serie di mostre. “Le Prince Rainier III, un marin avant tout ” (Il Principe Ranieri III, un marinaio prima di tutto), “Le Prince et ses animaux” (Il Principe e i suoi animali) e “Le Prince Rainier III, une roseraie en hommage à son épouse” (Il Principe Ranieri III, un roseto in omaggio alla moglie) si trovano rispettivamente allo Yacht Club di Monaco, al Giardino zoologico Rainier III e al Roseto della Principessa Grace. Nella sala espositiva del Quai Antoine I, si può anche ammirare la suggestiva esposizione sulle opere del Principe costruttore!

“Le Prince et ses animaux” : ingresso 6€ – Fino al 31 dicembre 2023

: ingresso 6€ – Fino al 31 dicembre 2023 “Le Prince Rainier III, un marin avant tout” : ingresso libero e gratuito – Fino al 31 dicembre 2023

: ingresso libero e gratuito – Fino al 31 dicembre 2023 “Le Prince Rainier III, une roseraie en hommage à son épouse” : ingresso libero e gratuito – Fino a gennaio 2024

: ingresso libero e gratuito – Fino a gennaio 2024 “Le Prince bâtisseur. Une ambition pour Monaco”: ingresso gratuito – Fino al 31 dicembre 2023

