Une programmation exceptionnelle pour le Monte-Carlo Jazz Festival 2023

C’est le rendez-vous incontournable pour les mélomanes. Le Monte-Carlo Jazz Festival, placé sous le Haut Patronage du Prince Albert II, revient cet automne en Principauté, avec pas moins de 12 dates au programme, au sein du prestigieux Opéra Garnier.

D’un duo Ron Carter / Marcus Miller, à Jan Garbarek, en passant par Ibrahim Maalouf : c’est une sélection de choix que propose la Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) pour cette nouvelle édition.

L’événement, en partenariat avec l’Institut Audiovisuel de Monaco, s’ouvrira par la projection du film de 1988, Bird, du célèbre Clint Eastwood, qui raconte l’histoire de Charlie Parker, jazzman visionnaire, virtuose du saxophone.

Un autre maître de cet instrument sera aussi de la partie lors du festival : le Norvégien Jan Garbarek assurera deux heures de spectacle ; un show qui promet d’être « un immense voyage dans la steppe norvégienne », assure Reno di Matteo, programmateur de l’événement.

Non sans une certaine excitation, ce dernier se réjouit particulièrement de deux collaborations : Ron Carter et Marcus Miller, « deux monstres du jazz », et Steve Gadd et Billy Cobham, « deux piliers et immenses batteurs. »

Le Monte-Carlo Jazz Festival sera également l’occasion de mettre en avant des étoiles montantes du jazz, à l’instar de León Phal, « saxophoniste qui a une très belle écriture, jeune et dynamique. »

Le festival se clôturera par un show du célèbre Ibrahim Maalouf et de Dominique Fils-Aimé, talentueuse chanteuse canadienne. De très beaux concerts en perspectives, qui risquent d’être rapidement prises d’assaut, alors ne tardez pas à réserver !

Programme et tarifs :

Vendredi 17 novembre, 20h30 : Jazz & Cinéma, Bird de Clint Eastwood – 10 euros

Jazz & Cinéma, Bird de Clint Eastwood – Samedi 18 novembre, 20h30 : Ron Carter « Foursight » Quartet & Marcus Miller – 70 euros

Ron Carter « Foursight » Quartet & Marcus Miller – Mardi 21 novembre, 20h30 : Jazz & Modern Music, Concert Académie Rainier III – Entrée libre, réservations conseillées

Jazz & Modern Music, Concert Académie Rainier III – Mercredi 22 novembre, 20h30 : Steve Gadd & Billy Cobham’, Spectrum 50 project – 60 euros

Steve Gadd & Billy Cobham’, Spectrum 50 project – Jeudi 23 novembre, 20h30 : Jan Garbarek Group & Trilok Gurtu Quartet – 60 euros

Jan Garbarek Group & Trilok Gurtu Quartet – Vendredi 24 novembre, 20h30 : Pianoforte & Kareen Guiock-Thuram – 60 euros

Pianoforte & Kareen Guiock-Thuram – Samedi 25 novembre, 20h30 : León Phal & Macy Gray – 90 euros

León Phal & Macy Gray – Dimanche 26 novembre, 18 heures : Le Son d’Alex, Alex Jaffray – 40 euros

Le Son d’Alex, Alex Jaffray – Mercredi 29 novembre, 20h30 : Thomas de Pourquery & Jeanne Added – 60 euros

Thomas de Pourquery & Jeanne Added – Jeudi 30 novembre, 20h30 : Incognito & Keziah Jones – 60 euros

Incognito & Keziah Jones – Vendredi 1er décembre, 20h30 : Angélique Kidjo & Yo-Yo Ma, Sarabande africaine – 100 euros

Angélique Kidjo & Yo-Yo Ma, Sarabande africaine – Samedi 2 décembre, 20h30 : Dominique Fils-Aimé, Roots, & Ibrahim Maalouf, Les Trompettes de Michel-Ange – 90 euros

Réservations et informations :