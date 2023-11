Que faire à Monaco ce mois de novembre 2023 ?

Monaco Tribune vous dresse la liste des principaux événements à ne pas manquer en Principauté et vous donne ses idées sorties.

La foire à attractions

Cette année, la foire est de retour sur le Port Hercule avec deux nouvelles attractions : la King Tower (un shoot à 130 km/h, en rotation autour d’un axe, permettant de s’élever à 45 mètres au-dessus du sol) et le parcours de trampolines de la Jump Zone. En parallèle, le Play Ball a fait son grand retour aux côtés des traditionnelles Extazy, Mega Dancer, Combat Spatial, Jumping Frog… Côté gourmandises, gaufres, brioches, crêpes, socca ou encore hot dog sont à retrouver sur le quai Albert Ier.

Jusqu’au 19 novembre

11h – 23h tous les jours (minuit les vendredis et samedis)

Monte-Carlo Jazz Festival

Cette année, la Monte-Carlo SBM vous propose douze dates au sein de l’Opéra Garnier, où il sera possible d’assister aux concerts de musiciens de renoms tels qu’Ibrahim Maalouf, Ron Carter, Marcus Miller, Billy Cobham ou encore Dominique Fils-Aimé. Lisez notre article pour découvrir le programme complet !

Du 17 novembre au 2 décembre

La Fête nationale monégasque

Tous les ans, le 19 novembre, Monaco célèbre la fête du Prince, régulièrement accompagnée de bon nombre d’animations. Le samedi 18 novembre, rendez-vous au Marché de la Condamine pour une soirée festive suivie, à 20h15, d’un feu d’artifice sur le Port Hercule, puis un show musical « Blønd and Blönd and Blónd ! », du trio suédois Tø, Glär et Mår. Dimanche, en parallèle des traditionnelles célébrations sur le Rocher, de la Cathédrale de Monaco à la Place du Palais, la chanteuse Nach, de son vrai nom Anna Chedid, se produira sur la scène de l’Espace Léo Ferré, à 18h.

Soirée au marché de la Condamine : à partir de 19h30

Show musical pour adultes et enfants à partir de 10 ans

Expositions du centenaire

En cette année de centenaire de naissance du Prince Rainier III, la Principauté accueille toujours de nombreuses expositions. « Le Prince Rainier III, un marin avant tout », « Le Prince et ses animaux », « Le Prince Rainier III, une roseraie en hommage à son épouse » sont à retrouver respectivement au Yacht Club de Monaco, Jardin Animalier Rainier III et à la Roseraie Princesse Grace. Dans la salle d’exposition du Quai Antoine Ier, l’impressionnante exposition sur l’oeuvre entière du Prince bâtisseur est à voir également !

« Le Prince et ses animaux » : entrée à 6€ – Jusqu’au 31 décembre 2023

: entrée à 6€ – Jusqu’au 31 décembre 2023 « Le Prince Rainier III, un marin avant tout » : visite libre et gratuite – Jusqu’au 31 décembre 2023

: visite libre et gratuite – Jusqu’au 31 décembre 2023 « Le Prince Rainier III, une roseraie en hommage à son épouse » : visite libre et gratuite – Jusqu’en janvier 2024

: visite libre et gratuite – Jusqu’en janvier 2024 « Le Prince bâtisseur. Une ambition pour Monaco » : visite gratuite – Jusqu’au 31 décembre 2023

