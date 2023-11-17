Чем заняться в Монако в ноябре?
Редакция Monaco Tribune предлагает вашему вниманию список мероприятий, которые никого не оставят равнодушным.
Парк развлечений
В этом году ярмарка в Порту Эркюль представляет два новых аттракциона: King Tower, башню свободного падения, которая, вращаясь вокруг своей оси, поднимает вас на 45 метров над землей, и батутную площадку Jump Zone. Возвращаются также Play Ball и классические аттракционы: Extazy, Mega Dancer, Combat Spatial и Jumping Frog. Любителей сладостей ждут вафли, бриоши и прочие лакомства на набережной имени Альбера I.
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- До 19 ноября
- С 11:00 до 23:00 (по пятницам и субботам — до полуночи)
Джазовый фестиваль в Монте-Карло
SBM Монте-Карло приглашает на серию из двенадцати концертов в Опере Гарнье. Среди участников — Ибрагим Маалуф (Ibrahim Maalouf), Рон Картер (Ron Carter), Маркус Миллер (Marcus Miller), Билли Кобэм (Billy Cobham) и Доминик Фисэме (Dominique Fils-Aimé). В нашей статье вы найдёте полную программу фестиваля!
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- Фестиваль пройдет с 17 ноября по 2 декабря
Национальный день Монако
19 ноября Монако пышно отмечает празднует День Князя, в связи с чем проводится множество мероприятий. В субботу, 18 ноября, на рынке Кондамин пройдет праздничный вечер, затем в 20:15 начнется праздничный фейерверк в Порту Эркюль, который завершится музыкальным шоу Blønd and Blönd and Blónd от шведского трио Tø, Glär et Mår. В воскресенье, наряду с традиционными празднованиями на Скале от Собора Монако до Дворцовой площади, певица Nash (настоящее имя — Анна Шедид) выступит на сцене концертного зала им. Лео Ферре в 18:00.
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- Вечер на рынке Кондамин: начало — в 19:30
- Музыкальное шоу для взрослых и детей от 10 лет и старше
Выставки, посвященные столетию со дня рождения Князя Ренье III
В год столетия со дня рождения Князя Ренье III в Княжестве проходит целый ряд выставок. Вас ждут «Князь Ренье III — моряк в душе», «Князь Ренье и его питомцы» и «Князь Ренье III и розарий в честь Его супруги» в Парадных апартаментах Княжеского дворца, Зоологическом саду имени Ренье III и розовом саду Княгини Грейс соответственно. В выставочном зале на набережной именир Антуана I вы также можете посетить впечатляющую выставку, посвященную наследию Князя-строителя!
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- «Князь Ренье и его питомцы»: стоимость билета — 6 евро, выставка работает до 31 декабря 2023 г.
- «Князь Ренье III — моряк в душе»: вход свободный, выставка работает до 31 декабря 2023 г.
- «Князь Ренье III и розарий в честь Его супруги»: вход свободный, выставка работает до января 2024 г.
- «Князь-строитель: план для Монако»: вход свободный, выставка работает до 31 декабря 2023 г.
Прочие мероприятия:
- 19 ноября: чемпионат Betclic Elite — AS Monaco Basket / «Блуа» — Зал «Гастон Медсан» в 16:30.
- 28 ноября: «Искусство кино» — «В прошлом году в Мариенбаде» Алена Рене в Театре Варьете в 20:00.
- 30 ноября: Евролига — AS Monaco Basket / Olympiacos Piraeus — Зал «Гастон Медсан» в 19:00