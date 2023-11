Les enfants, le Père Noël attend votre lettre !

Pour la dix-septième année consécutive, le Père Noël a ouvert son secrétariat à La Poste Monaco ce Mardi 21 Novembre.

Jusqu’au 22 décembre, le secrétariat de La Poste traitera toutes les lettres envoyées par les enfants, qu’elles soient adressées à « Père Noël, 1, Chemin des Nuages, Pôle Nord » ou « Père Noël dans le ciel au pays des jouets et merveilles ». Et si on en croit le Gouvernement monégasque, le courrier des enfants est rempli de tendresse : « Je suis sage et j’espère que tu vas m’apporter beaucoup de cadeaux… Je te promets que je vais dormir dans mon lit ».

Pour écrire au Père Noël, c’est très simple !

Il suffit de lui envoyer une lettre ou un joli dessin dans une enveloppe.

Ce courrier pourra être déposé dans la boîte aux lettres située dans le centre commercial du Métropole ou dans n’importe quelle autre boîte aux lettres de la Principauté.

Le Père Noël et Internet

Les enfants pourront également lui écrire sur www.lapostemonaco.mc

La réponse du Père Noël

Afin de recevoir une réponse, les enfants ne doivent pas oublier (avec l’aide des parents) de noter leurs coordonnées de manière lisible (nom, prénom et adresse) sur l’enveloppe, leur lettre ou leur dessin.

