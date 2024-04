L’association de protection animale PSSA lance un appel à l’aide

« Protéger, Sauver, Soutenir les Animaux » a effectué son premier bilan de l’année et les finances vont mal...

Publicité

« Cher tous, nous avons vraiment besoin de votre aide aujourd’hui. En ce 1er trimestre il nous manque 4700€, ce ne sont que de factures vétérinaires. Si on veut pouvoir continuer ces sauvetages on a besoin de vous sans quoi, nous devrons refuser tous les sauvetages à venir à partir d’aujourd’hui. »

C’est ce qu’a annoncé l’association « Protéger, Sauver, Soutenir les Animaux » (PSSA) le 11 avril dernier dans un post Facebook. Depuis 2015, la PSSA vient en aide aux animaux dans le besoin et s’engage à opérer tout type de soins auprès d’eux. Des soins onéreux pour certains animaux qui nécessitent l’intervention médicale d’un vétérinaire dans la mesure du possible.

« Les factures s’alourdissent et nous n’avons plus les fonds… Malheureusement les dons se font rares et c’est notre principale ressource de fonctionnement. Leurs sauvetages ne peuvent se faire que par votre aide, vous êtes le moteur de l’association », ajoute l’association.

Un appel à l’aide crucial pour la survie de l’association et des animaux en danger. Afin de les aider, vous pouvez leur faire un don spontané via ce lien internet : www.apayer.fr/pssa.

Si vous souhaitez effectuer un don mensuel, passez par leur compte PayPal en ajoutant la récurrence que vous souhaitez, voici le lien : www.paypal.me/pssamonaco.

Vous pouvez également envoyer un chèque à PSSA du montant que vous souhaitez par voie postale à l’adresse suivante : BP 407 – 98011 Monaco Cedex.