Ассоциации защиты животных PSSA нужна ваша помощь

Ассоциация Protéger, Sauver, Soutenir les Animaux («Защитить, спасти, поддержать животных») подводит итоги своей первой годовой отчетности, и финансовое положение организации оставляет желать лучшего…

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«Дорогие друзья, сегодня нам крайне необходима ваша поддержка. В первом квартале нам не хватает 4700 евро для оплаты одних только ветеринарных услуг. Если мы хотим продолжать спасать животных, нам необходима ваша помощь, в противном случае мы будем вынуждены отказаться от всех планируемых спасательных операций с сегодняшнего дня».

Такое сообщение опубликовала 11 апреля а ассоциация Protéger, Sauver, Soutenir les Animaux (PSSA) на своей странице в Facebook. С 2015 года PSSA помогает животным, нуждающимся в уходе, и обеспечивает им широкий спектр услуг. Некоторым животным требуется дорогостоящий уход, включая, в том чсисле, необходимое ветеринарное вмешательство.

«Расходы увеличиваются, и у нас больше нет средств. К сожалению, пожертвования стали редкостью, хотя это наш основной источник финансирования. Спасение животных возможно только благодаря вашей поддержке. Вы — сердце нашей организации», — добавила ассоциация.

Этот призыв к помощи критически важен для выживания организации и животных, находящихся в опасности. Чтобы поддержать их, вы можете сделать пожертвование по этой ссылке: www.apayer.fr/pssa.

Если вы хотите совершать ежемесячные пожертвования, вы можете настроить их через PayPal, введя желаемую сумму по этой ссылке: www.paypal.me/pssamonaco.

Вы также можете отправить чек на желаемую сумму в PSSA по почте по следующему адресу: BP 407 — 98011 Monaco Cedex.