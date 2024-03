L’association de protection animale PSSA a besoin de votre aide

Monaco Tribune s’est entretenu avec CĂ©line Gabrielli, la fondatrice de l’association.

Publicité

ProtĂ©ger, Sauver, Soutenir les Animaux, tel est le nom et la volontĂ© de l’association. FondĂ©e en 2016, la PSSA de Monaco se met au service des animaux domestiques du dĂ©partement des Alpes-Maritimes. La fondatrice, CĂ©line Gabrielli lutte pour la cause animale depuis toujours, d’abord bĂ©nĂ©vole ou donatrice, elle dĂ©cide de crĂ©er la PSSA afin d’amplifier ses actions.

« Il faut savoir jongler » s’exclame CĂ©line. En effet, gĂ©rer l’association n’est pas une mince affaire. BĂ©nĂ©voles, dons, communication, interventions… Tous ces Ă©lĂ©ments sont indispensables pour les actions de la PSSA. Malheureusement, tandis que le nombre d’animaux en dĂ©tresse explose, les aides se font rares.

140 chats en une intervention

« On parle plus de sauvetage » souligne CĂ©line. En effet, la majoritĂ© des interventions de la PSSA visent Ă sauver des chiens ou des chats. Qu’ils soient maltraitĂ©s ou nĂ©gligĂ©s par leurs propriĂ©taires, la quantitĂ© d’animaux domestiques dans le besoin est inimaginable. Au cours de l’annĂ©e 2023, l’association a pris en charge 77 chatons, 10 chats et deux chiens, et « il en reste bien trop Ă sauver ». Ce sont parfois des scènes d’horreur auxquelles les bĂ©nĂ©voles assistent.

« Malheureusement, il y a de plus en plus de maltraitances, de nĂ©gligences… Ce sont surtout des cas de syndrome de NoĂ©, des gens qui ne rĂ©alisent pas et font un cumul d’animaux. Après, on se retrouve souvent avec des maisons de l’horreur, comme on a pu le voir il y a peu. OĂą vous avez 140 chats dans un appartement, et ils sont dans un Ă©tat critique » raconte-t-elle.

Évidemment, c’est une quantitĂ© dĂ©mesurĂ©e et l’association ne peut pas prendre en charge l’ensemble des chats. En collaboration avec d’autres associations des alentours comme la SPA, les organismes s’entendent pour la rĂ©partition des animaux. « On a Ă©tĂ©, entre 25 et 30 associations Ă se rĂ©unir pour ce sauvetage », ajoute CĂ©line.

Par ailleurs, la PSSA opère Ă plusieurs plans. Concernant les chats errants, il existe une lutte complexe pour Ă©viter la prolifĂ©ration. Dans cet objectif, si un groupe de chat est signalĂ©, « on va aller sur l’Ă®lot et on va attraper les chats pour les stĂ©riliser, les castrĂ©s, parce qu’il faut arrĂŞter la prolifĂ©ration ». Il est Ă©galement possible de faire appel Ă l’association si vous ĂŞtes en difficultĂ© financière. Sous prĂ©sentation d’une fiche d’imposition attestant de vos difficultĂ©s, la PSSA est en mesure de financer une opĂ©ration ou une stĂ©rilisation.

Groupe de chats nourri et secouru par l’association – ©PSSA

Mais toutes ces actions ont un coĂ»t, d’abord Ă©conomique, mais aussi humain. Par consĂ©quent, l’association a besoin d’aide pour faire perdurer ses actions.

Un besoin financier et humain

Vous l’aurez compris, la PSSA est une association Ă but non lucratif. MalgrĂ© un financement par les subventions du gouvernement, il est très compliquĂ© de joindre les deux bouts. Les interventions ont un coĂ»t important, les frais de vĂ©tĂ©rinaires reprĂ©sentent 90 % des dĂ©penses. Par exemple, « la prise en charge pour une patte cassĂ©e, peut monter jusqu’Ă 1000 euros » relève la fondatrice.

Pour soutenir l’association, il est possible de faire un don sur leur site internet. En outre, celle-ci organise de temps en temps des actions « pour renflouer un petit peu les caisses » notamment en pĂ©riode de NoĂ«l, oĂą les bĂ©nĂ©voles se sont installĂ©s Ă Fontvieille pour proposer d’emballer les cadeaux.

D’ailleurs, CĂ©line aimerait organiser plus d’Ă©vènements en rapport avec les animaux afin de mettre en avant l’association. Il faut dire que l’Ă©vĂ©nementiel est sa première activitĂ© avant les animaux. Malheureusement, elle manque de temps et cela nous amène Ă un deuxième besoin vital de l’association : les bĂ©nĂ©voles.

« On a besoin de bras, et particulièrement de personnes vĂ©hiculĂ©es, parce que ça aussi, c’est le problème » dĂ©clare-t-elle. Effectivement, au-delĂ de l’aspect financier, il faut des bĂ©nĂ©voles pour intervenir, transporter les animaux, gĂ©rer la communication, ou l’administratif… Aujourd’hui, environ six personnes sont actives presque quotidiennement et une dizaine sont en soutien ponctuellement. L’association appelle Ă de nouveaux bĂ©nĂ©voles. Les amoureux des animaux disposant de temps libre peuvent rejoindre l’association, « pour trapper et transporter les animaux, intervenir sur des sauvetages… »

Ensuite s’impose un nouveau dĂ©fi, la rĂ©habilitation des animaux chez une nouvelle famille. LĂ aussi, l’association accuse d’un manque cruel de moyens.

Trouver un nouveau foyer

« Nous avons vraiment besoin d’avoir des familles d’accueil qui soient des points de chute lors des sauvetages » dĂ©clare CĂ©line. C’est un rĂ©el obstacle. Sauver les animaux, c’est une chose, mais faut-il pouvoir leur trouver un toit « On a d’autres sauvetages Ă faire, qui sont en attente, mais Ă qui on n’a pas pu dire oui pour le moment, parce qu’on manque justement de famille d’accueil, c’est assez complexe » ajoute-t-elle.

« Caramel et Guimauve ont trouvĂ© leur famille pour la vie » – ©PSSA

Ă€ l’inverse de la SPA disposant de locaux, les animaux sont pris en charge par des familles d’accueil, le temps de leur trouver une nouvelle famille d’adoption. C’est une Ă©tape transitoire pour l’animal. Celles-ci sont sĂ©lectionnĂ©es et les animaux sont confiĂ©s en fonction des possibilitĂ©s de la famille, notamment en termes d’espace. Aucun critère particulier n’est requis pour devenir famille d’accueil, « nous, ce qu’on demande, c’est qu’elles aient au moins une pièce d’isolement pour pouvoir faire les quarantaines. Ou bien au moins le temps que l’animal s’habitue Ă l’environnement et se dĂ©tresse, parce qu’ils sortent de situation souvent grave. »

Ainsi, l’association ProtĂ©ger, Sauver, Soutenir les Animaux appelle Ă votre aide pour continuer de sauver les chiens et chats de la rĂ©gion. Le fonctionnement de l’organisme est simple, « On a les acteurs. Les acteurs, ce sont les bĂ©nĂ©voles, les familles d’accueil et on a le moteur, ce sont les dons », conclut CĂ©line Gabrielli. L’un ne va pas sans l’autre et chacun peut avoir son rĂ´le Ă jouer pour le bien-ĂŞtre animal.

Informations supplémentaires :