L’associazione per la protezione degli animali PSSA lancia una richiesta d’aiuto

L’associazione “Protéger, Sauver, Soutenir les Animaux” (Proteggere, salvare, sostenere gli animali) ha stilato il suo primo bilancio dell’anno e le finanze non sono messe bene…

PubblicitÃ

“Cari tutti, oggi abbiamo davvero bisogno del vostro aiuto. In questo 1° trimestre siamo sotto di 4700€, e si tratta solo di spese veterinarie. Se vogliamo essere in grado di continuare a salvare gli animali abbiamo bisogno di voi, altrimenti dovremo rifiutare tutti i soccorsi futuri a partire da oggi”.

Lo ha annunciato l’associazione “Protéger, Sauver, Soutenir les Animaux” (PSSA) l’11 aprile in un post su Facebook. Dal 2015, la PSSA aiuta gli animali in difficoltà e si impegna a fornire loro ogni tipo di cura. Cure costose per alcuni, che, quando possibile, richiedono l’intervento di un veterinario.

“I conti si accumulano e non abbiamo più fondi… Purtroppo le donazioni scarseggiano, e sono la nostra principale fonte di sostentamento. Possiamo salvarli solo con il vostro aiuto, siete voi la forza motrice dell’associazione”, aggiungono.

Un appello di solidarietà che è fondamentale per la sopravvivenza dell’associazione e degli animali in pericolo. Per aiutarli, è possibile fare una donazione spontanea tramite questo link: www.apayer.fr/pssa.

Se desiderate fare una donazione mensile, potete farlo tramite il loro conto PayPal aggiungendo la frequenza di ricorrenza desiderata. Ecco il link: www.paypal.me/pssamonaco.

È possibile anche inviare un assegno a PSSA della cifra desiderata per posta all’indirizzo seguente: BP 407 – 98011 Monaco Cedex.