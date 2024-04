Nouvelle édition du « Water Safety Day » en compagnie de la Princesse Charlène

Le jeudi 18 avril a eu lieu la journée de la sécurité aquatique 2024 (Water Safety Day) réalisée par la Fondation Princesse Charlène de Monaco.

En amont du tournoi Sainte Dévote de Rugby qui a lieu cette semaine, plus de 96 enfants étaient conviés par la Princesse Charlène et sa fondation à la piscine du Stade Louis-II pour le « Water Safety Day » 2024. Cette campagne sensibilise les enfants sur les risques de noyade depuis plus de 10 ans et cet évènement est un succès chaque année.

Les enfants ont participé à des sensibilisations sur les dangers de la noyade et ont pu s’exercer sur différentes activités de prévention : réanimation cardio-pulmonaire, jeux de ballons (destinés aux non-nageurs), tirage aquatique, waterpolo, parcours aquatique et activité sur plongeoir.

« Water Safety Days » : apprendre aux enfants à sauver des vies

Les enfants sont tous issues d’équipes provenant des quatre coins du monde (Afrique du Sud, Côte d’Ivoire, Grèce, Île Maurice, Inde, Équateur, États-Unis, Géorgie). Ils sont tous venus en terre monégasque spécialement pour une occasion : jouer le tournoi international de rugby U-12 de Sainte Dévote. Ayant lieu ce week-end, le tournoi commence dès aujourd’hui et se conclura dimanche.

Cette journée a été réalisée grâce à la Fondation Princesse Charlène de Monaco et par Pierre Frolla, ambassadeur de la fondation. On note aussi l’aide incommensurable de l’Académie Monégasque de la Mer et de la Croix-Rouge monégasque pour encadrer les enfants dans cette sensibilisation.