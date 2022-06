Un an après la première édition, les « Water Safety Days » étaient de retour pour deux jours à Calvi.

La Fondation Princesse Charlène de Monaco poursuit son œuvre et sensibilise aux risques liés à la mer. Vendredi 10 et samedi 11 juin, la Fondation était à Calvi, en Corse, pour proposer des animations et des ateliers ludiques pour prévenir la noyade et sensibiliser à la préservation du milieu marin.

© Olivier Sanchez / Crystal Pictures

Le vendredi était consacré à des classes de CM2 de Calvi. Aux côtés des associations locales, les enfants ont enchainé les ateliers mêlant théorie et pratique. Ils ont, par exemple, appris à effectuer des sauvetages en bouées ou en planches de sauvetage et à pratiquer la Ressuscitation Cardio-Pulmonaire (RCP).

À l’issue de la journée, les enfants ont reçu un certificat d’initiation au sauvetage sportif remis par Gareth Wittstock, le Secrétaire Général de la Fondation et frère de la Princesse Charlène.

Le samedi, plusieurs associations se sont réunies sur le Port Xavier Colonna pour, cette fois, proposer des animations au grand public. Les habitants ont ainsi pu découvrir la faune marine, apprendre à trier et recycler les plastiques, essayer les water bikes, s’initier à la plongée sous-marine et s’amuser à récupérer les déchets en mer grâce aux appareils « Jellyfishbot » et « DPOL ».