Blog My little Monaco : Le blog de l’art de vivre en Principauté

Rencontre avec Agathe, qui partage ses coups de cœur et ses bons plans avec ses lecteurs.

Depuis quelques années, Agathe partage sur le web ses expériences monégasques et l’art de vivre à Monaco. C’est au quotidien, qu’elle pratique le plus souvent à pied, qu’elle déniche de nouvelles trouvailles dans le domaine du lifestyle. Elle compile toutes ces adresses et rendez-vous incontournables sur son blog, « My little Monaco », créé en 2015. Le blog est destiné aussi bien aux visiteurs qu’aux résidents. On y trouve des adresses sur l’art, les restos-bars, la déco, le bien-être, les enfants, bref un « art de vivre » façon monégasque, entre paillettes et authenticité.

Cette « blog-trotteuse », résidente à Monaco depuis une quinzaine d’années, est passionnée de déco, de bonne bouffe, de bouquins et de la blog attitude. C’est à la naissance de son second enfant qu’elle emménage dans un autre quartier de Monaco – pas très loin du précédent – et qu’elle découvre des adresses qu’elle n’avait jamais essayées.

Elle en est elle-même très étonnée, car sur un si petit territoire, et après autant d’années de résidence, elle n’avait pas fait le tour de la question. Elle se met à arpenter la Principauté. A chaque nouvelle adresse expérimentée, elle se met à écrire un article. Et depuis, ça continue. Bien sûr, comme toute blogueuse, il y a des mois où elle est plus active que d’autres, mais son appétence pour la mise en valeur des lieux monégasques n’a jamais cessé.

Du Rocher à Monte-Carlo, Agathe arpente chaque recoin de la Principauté – © Valeria Maselli

Derrière chaque vitrine, il y a une histoire d’Homme au parcours singulier qu’elle souhaite mettre en avant. C’est un réflexe professionnel qui ne l’a jamais quittée car, avant de se consacrer à « My little Monaco », Agathe, juriste de formation, s’adonnait aux Ressources Humaines dans un Family Office et se passionnait déjà pour la sélection de talents.

Les talents, elle les met également en lumière dans sa rubrique « Little portrait » – principalement féminins – dans laquelle les invitées dévoilent à leur tour leurs 10 bonnes adresses à Monaco. De quoi étoffer le carnet d’adresses ! Un carnet qui se veut aussi bien authentique que pailleté : c’est ça la grande chance en Principauté, on peut sortir en robe longue pour se rendre à un des nombreux galas organisés et le lendemain aller dîner en basket !

Ses derniers coup de cœur ♥️ :

Resto ? Les ambassadeurs by Christophe Cussac, un restaurant gastronomique qui, selon elle, sera très certainement étoilé prochainement

L'expo « Monet en pleine lumière » au Grimaldi Forum qui rassemble près de 100 œuvres venues du monde entier ! Un bonheur pour les yeux !

Le nouveau showroom Eichholtz by Moghadam, un style élégant et raffiné comme elle aime.

Les soins Valmont à l'Odéon SPA, chouchoutée et conseillée comme jamais !

Ses petits secrets à Monaco :

Étant donné qu’elle se déplace à pied, les ascenseurs, souvent bien cachés, sont bien utiles. Une façon de découvrir Monaco à pied sans se fatiguer.

Une pause régulière aux rencontres Philosophiques sur le Rocher pour découvrir des ouvrages passionnants pour petits et grands. C’est sa méditation.

Utiliser l’appli Carlo : c’est l’appli qui révolutionne le shopping et plus à Monaco. L’appli vous récompense de vos dépenses : 5% de cash Back. Un grand nombre de commerces propose Carlo en mode de paiement et dans tous les domaines : restos, beauté, enfants, culture, déco fleuriste, etc…De quoi avoir envie de consommer sans modération. A bon entendeur !

Article écrit par Agathe, du blog My little Monaco, à découvrir ici.