Vous nous donnez vos endroits préférés en amoureux à Monaco

Entre sorties et lieux romantiques, nous vous avons demandé conseil.

Après avoir listé nos recommandations pour les couples s’aventurant à Monaco, nos lecteurs ont également pu répondre à la question : quels sont les lieux les plus romantiques de Monaco ? Les meilleurs endroits où aller en amoureux ? Petit tour sur notre page Facebook, regardons ce que les locaux privilégient pour un moment à deux.

Les jardins ont la cote

« Les jardins Saint-Martin, la Roseraie Princesse Grace, le jardin Japonais, les jardins de la Petite Afrique, le Fort Antoine… ». Ce lecteur nous dresse une liste non exhaustive de ces espaces verts convoités, en précisant que c’est encore mieux « quand il y a moins de touristes ». Il est vrai que chacun apporte sa touche unique : la Roseraie et ses milliers de plants de roses, le Jardin Japonais et ses 7 000m2 qui retranscrivent l’ambiance nippone en plein coeur du Larvotto, la végétation luxuriante des Jardins de la Petite Afrique à deux pas du Casino de Monte-Carlo ou encore rejoindre la statue du Prince Albert Ier installée à la proue de son bateau imaginaire, face à la mer dans les Jardins Saint-Martin.

Les Jardins Saint-Martins, les Jardins de la Petite Afrique et le Jardin Japonais. DR

Le Fort Antoine semble être également particulièrement apprécié des locaux, puisque cité plusieurs fois comme réponse à notre demande. Cet été, nous avions fait la liste de ces espaces verts où il est le plus agréable de se promener, nous pouvons donc ajouter les jardins de l’Unesco, sur les Terrasses de Fontvieille, en recommandation !

Le Rocher marque des points

« La promenade sous le Musée océanographique », propose une lectrice. Dans un autre style que celui des espaces verts, les promenades et explorations à deux sont à faire. Après s’être promené aux abord du Musée, la visite de cette institution emblématique peut également faire plaisir à votre partenaire si le monde marin l’intéresse.

Le Rocher de Monaco, ses ruelles et ses monuments, ici la Cathédrale de Monaco. © Monaco Tribune / Direction de la Communication

« Le Rocher ! », conseille sobrement Raphaël, en raccord avec le Musée océanographique que nous évoquions précédemment. Peut-être le quartier le plus emblématique de la Principauté à parcourir, des quatre rues de sa vieille-ville aux monuments comme la Cathédrale de Monaco et le Palais Princier qui se dressent au-dessus de la mer. Alors que le Rocher semble mettre d’accord nos lecteurs, Eric vient diversifier les recommandations et conseille « la galerie de l’hôtel Fairmont », un grand espace à la lumière naturelle et à la vue impressionnante sur la Mer Méditerranée.

Une journée en amoureux sur le Rocher de Monaco

« Le stade Louis-II, on peut y faire sa demande en mariage… Et supporter l’AS Monaco », commente un fervent supporteur de l’équipe de foot monégasque. Plus insolite et surprenant mais à l’approche du début de saison fulgurant du club, c’est peut-être le bon moment !