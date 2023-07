Où se promener au vert à Monaco ?

Monaco Tribune vous dresse la liste des espaces verts majeurs où se retrouver au calme en Principauté.

Les jardins Saint-Martin se situent sur le Rocher, en face de la Cathédrale de Monaco et s’étendent jusqu’au Musée Océanographique. Promenez-vous dans ces jardins apaisants et fleuris. L’endroit regorge de petites alcôves, où il est possible de s’asseoir sur un banc et de profiter d’un instant de calme.

Les jardins Saint-Martin. © Monaco Tribune

Si vous poursuivez votre chemin, vous apercevrez la statue des amoureux et son parterre de fleurs. Plus loin, après être passés sous plusieurs arbres allongés, qui ont un certain charme, pourquoi ne pas rejoindre le Prince Albert Ier sur son bateau ? La Statue est installée au bord du parc, profitant d’un espace en forme de proue où il est possible de s’asseoir. Devant vos yeux, l’immensité de la mer à perte de vue.

Avenue Saint-Martin, 98000 Monaco

Le Jardin de l’UNESCO, sur les Terrasses de Fontvieille. © Monaco Tribune

Situé sur les Terrasses de Fontivielle, le jardin de l’UNESCO est plus petit que les deux précédents mais offre une végétation très riche. Il fait partie des endroits privilégiés par les travailleurs du quartier qui viennent profiter de leur déjeuner à l’ombre des arbres sur l’un des nombreux bancs du lieu. La vue sur le Port de Fontvieille vaut également le détour.

Les terrasses de Fontvieille, 98000 Monaco

Plus de 300 variétés de roses sont à y retrouver, au coeur du Parc paysager de Fontvieille. © Roseraie Princesse Grace

Une roseraie unique

Restons dans ce grand quartier et déplaçons nous en direction de la Roseraie Princesse Grace, située dans le Parc paysager de Fontivielle. Ici, moins d’herbe mais plus, beaucoup plus de roses. La roseraie prend l’allure d’un jardin anglais avec ses grandes allées circulaires et ses bancs disséminés ici et là. De part et d’autres, plusieurs milliers de plants projettent leurs magnifiques reflets dans les yeux des visiteurs. Plus de 300 variétés de roses y sont répertoriées. Un petit havre de paix.

Avenue des Guelfes, 98000 Monaco

Le Jardin japonais de Monaco, à côté du Grimaldi Forum. © DR

Un parc dépaysant à Monaco

À ne pas rater également, le Jardin Japonais. À quelques mètres du Grimaldi Forum de Monaco ont été installés 7 000m2 de jardins en 1992. Bassins, cascades, poissons… L’architecte Yaduo Beppu y a retranscrit l’ambiance nippone en plein coeur du quartier, un voyage dépaysant au pays du soleil levant.

5 Av. Princesse Grace, 98000 Monaco

Dans le quartier des Moneghetti, le Parce Princesse-Antoinette. © Mairie de Monaco

S’amuser avec les enfants

Sur les hauteurs de la Principauté, le Parc Princesse Antoinette est peut-être le plus apprécié des locaux. Sur plusieurs étages, ce grand espace vert offre plusieurs infrastructures pour le public : Un terrain omnisports, deux terrains de badminton ou encore des tables de ping-pongs ; un mini-golf de 18 trous en terre-battue et une mini-ferme qui accueille poules, canards, chèvres, cochons d’Inde et lapins. C’est aussi ici que chaque année, les Monégasques et la Famille Princière se réunissent autour d’un pique-nique.

54 bis Boulevard du Jardin Exotique, 98000 Monaco

Le jardin « La Petite Afrique » et le jardin des Boulingrins. © DR

Se reposer près du Casino de Monte-Carlo

Situé entre l’Office de Tourisme et le Casino de Monte-Carlo, le jardin « La Petite Afrique » aux essences exubérantes et végétaux exotiques côtoie le jardin des Boulingrins et ses beaux jets d’eau. Ces deux espaces ont été conçus par le paysagiste et botaniste français Edouard André à la fin du XIXe siècle.

