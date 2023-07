Tout savoir sur les quartiers de Monaco

La Principauté compte sept principaux quartiers sur son petit territoire. Les connaissez-vous bien ?

Vous habitez à Monaco ou vous rendez en Principauté pour vos vacances ? (Re)découvrez avec nous le deuxième plus petit État du monde après le Vatican, à commencer par…

Monaco-ville

Monaco-ville est le quartier historique de la Principauté. On y accède par une traditionnelle route – réservée aux véhicules monégasques – ou à pied, via la célèbre Rampe Major. On l’appelle également chemin de la Poterne ou Rampe des Portes. Cette longue voie d’accès est parsemée d’ouvrages militaires datant du XVIIème siècle et d’Antoine 1er, dont l’impressionnante Tour de l’Oreillon.

Sur la Rampe Major se dresse la tour de l’Oreillon, construite en 1708. © Verlinden

Quelques centaines de personnes habitent à Monaco-ville. Devrait-on dire le Rocher ? Les deux appellations se confondent régulièrement. Quoi qu’il en soit, ce lieu de la Principauté en est le plus célèbre. D’une part, le Palais Princier se dresse, surplombant le territoire de 2km2. À l’intérieur sont visibles de superbes fresques centenaires qui ornent la Cour d’honneur et, dans les murs du Palais, les salons se succèdent. Salon Bleu, Salon Mazarin, Salle du Trône, les Grands Appartements… Le lieu est à la hauteur de ce qu’il évoque et est un incontournable de ce quartier. Sur la Place du Palais, les tours et les murailles attirent des dizaines de milliers de touristes chaque année. À ne surtout pas manquer : la relève de la Garde, tous les jours à 11h55. Une tradition qui fait toujours son effet !

De haut en bas : Les fresques du Palais Princier, la place du Palais, la relève de la Garde, une vue aérienne du Palais et les Grands Appartements. © Monaco Tribune / Palais Princier / Direction de la Communication

D’autre part, le quartier est réputé pour ses petites rues, au nombre de quatre : rue Basse, rue du Milieu ou rue du Comte Félix Gastaldi, rue Emile de Loth, rue Bellando de Castro. Dans ces ruelles, les maisons sont serrées, une tradition méditerranéenne. On y trouve une succession de petits commerces, des souvenirs aux magasins spécialisés en passant par plusieurs restaurants réputés. La Montgolfière Henri Geraci, le Castelroc ou encore Le petit bar sont à tester !

Un quartier au coeur du patrimoine

Le coeur du quartier mène à de célèbres bâtiments. La Cathédrale de Monaco, édifiée en 1884 sur les plans de Charles Lenormand à l’emplacement de l’ancienne église Saint-Nicolas, est le siège de l’Archevêque et abrite notamment les tombes du Prince Rainier III et la Princesse Grace. Elle est ouverte au public tous les jours de 9h à 18h.

Un peu plus loin, le Musée Océanographique fait également la réputation du Rocher. C’est d’ailleurs l’attraction touristique la plus importante de la Principauté. Près de 650 000 visiteurs y mettent les pieds chaque année. Il faut dire qu’avec sa centaine de bassins, ses 350 espèces de poissons et ses 6 000 spécimens, le Musée offre des visites mémorables. Saviez-vous qu’il a accueilli le premier vol en hélicoptère de l’histoire ? En 1905, pendant la construction du Musée, l’ingénieur Maurice Léger, motivé par le Prince, faisait ses essais dans l’une des grandes salles. À l’époque, l’appareil s’est élevé une quinzaine de secondes en l’air, impressionnant…

Venant compléter le patrimoine du quartier, les Jardins Saint-Martin offrent un lieu paisible et une vue imprenable sur la Mer Méditerranée et les 60 mètres de falaise du Rocher. En leur centre, le Belvédère met en scène le Prince Albert Ier à la proue d’un navire imaginaire. L’oeuvre de François Cogné a été construite sous souscription et payée par tous les Monégasques à l’époque de sa création.

Fontvieille

Dans les années 70, le projet de l’architecte Manfredi Nicoletti se concrétise : 220 000m2 de remblais vont donner vie à un tout nouveau quartier en Principauté. Sous le règne du Prince Rainier III, surnommé Prince Bâtisseur, Fontvieille permet d’accroître de presque 20% la superficie du territoire monégasque. Une prouesse technique qui va rapidement trouver sa place à Monaco.

La construction de l’extension a nécessité 7 millions de tonnes de granulats. © Jean-Paul Bascoul

Logements, centre administratif, établissements scolaires… Fontvieille se pare rapidement de nombreuses infrastructures qui feront vivre ce petit bout de territoire d’un peu plus de 0,3 km2. Un grand centre commercial y est construit – il sera bientôt rénové – et attire de nombreux travailleurs pendulaires. Il faut dire que Funtanaveya, en monégasque, est également une zone industrielle importante de la Principauté qui concentre une partie de l’industrie monégasque.

© Roseraie Princesse Grace

On ne vient pas à Fontvieille uniquement pour y habiter ou y travailler mais aussi pour se rendre à la Roseraie Princesse Grace, qui accueille plus de 150 variétés de rose et plusieurs milliers de plants. À ses côtés, le chapiteau de Fontvieille accueille chaque années plusieurs événements, dont le Festival International de Cirque. À quelques dizaines de mètres, le Stade Louis-II se dresse, berceau des matchs de l’AS Monaco pouvant accueillir 20 000 spectateurs. Construit en 1985, il est conçu par Henri Pottier à qui l’on doit le Front-de-Seine à Paris ou l’École polytechnique à Palaiseau.

Sur sa pelouse, les matchs officiels côtoient ceux caritatifs, notamment lorsque les pilotes de Formule 1 affronte des légendes du football. Les entrailles du stade abritent aussi une salle omnisports, un bassin olympique, plusieurs salles d’entraînements, un gymnase et bien d’autres infrastructures.

Pendant les grands événements monégasques, l’héliport situé à Fontvieille peut accueillir jusqu’à 800 déplacements journaliers. À noter que les personnes (pressées) qui souhaiteraient rejoindre l’aéroport de Nice en 7 minutes top chrono le peuvent en payant 195 euros leur billet d’hélicoptère.

Le Jardin animalier Rainier III. © Monaco Tribune

Avant de rejoindre le quartier de la Condamine, passage par le Jardin animalier Rainier III, rebaptisé à l’occasion du centenaire de naissance du Prince Rainier III. Sur un hectare et demi, la faune s’y abrite sur les flancs du Rocher. À une certaine époque, éléphant, grand fauves et gorilles y vivaient. Aujourd’hui, les visiteurs rencontrent davantage de petites espèces bien que l’hippopotame Pollux, symbole du parc, séjourne encore dans son grand bassin. Pas moins de 300 animaux d’une soixantaine d’espèces s’y trouvent. Si vous souhaitez visiter l’une des dernières ménageries royales du monde, comptez 6€ par adulte, 3 par enfant !

L’entrée du Jardin de l’UNESCO. © Monaco Tribune

Pour un moment de détente, essayez le Jardin de l’UNESCO, petit havre de paix situé au-dessus des Terrasses de Fontvieille. La végétation y est magnifique, les bancs alternent ombre et soleil et la vue sur le Port vaut le détour.

La Condamine / Le port :

Oui, une célèbre course de Formule 1 prend son départ ici, mais avant cela, le Quartier de la Condamine était avant tout un port. Jusqu’en 1901, le futur Port Hercule n’est qu’une simple baie. Cette année-là, le Prince Albert Ier entreprend sa création et fait construire deux digues de 170 mètres chacune, séparées d’une passe de 100 mètres. Avec ces dernières apparaissent les Quai Kennedy et Antoine 1er où se tiennent aujourd’hui de nombreux événements tels que le Monaco Yacht Show. En 2002, le Port Hercule accueille une première mondiale : la venue d’une digue flottante de 350 mètres venue d’Algérisas. Elle permet l’agrandissement du port et rend possible l’arrivée d’énormes bateaux de croisières aujourd’hui.

Le Port Hercule de Monaco. © DR

Le long du Port Hercule, le Boulevard Albert Ier est le plus large de la Principauté. Chaque année, le départ du Grand prix de Monaco s’y tient, en plus de la remise des trophées. Plus globalement, la Condamine est ce qu’on appelle un quartier « vivant ». En son centre, la Place d’Armes est le théâtre quotidien d’un grand marché où se bousculent les locaux. Le lieu s’appelait autrefois Place de la fontaine neuve, les lavandières et les gardiens de bestiaux s’y rencontraient autour du lavoir et de l’abreuvoir. Plus tard, les troupes sardes y ont fait leurs manoeuvres avant la place ne devienne un lieu de rencontres.

Aujourd’hui, le marché extérieur accueille maraîchers, fleuristes et producteurs locaux. Au sein de la halle, c’est plus d’une vingtaine de commerçants. Certains restaurants sont les points de rendez-vous de nombreux travailleurs. Voilà une liste non exhaustive des commerces (avec des prix abordables !) : fromagerie, boucherie, rôtisserie, restaurants de pâtes, de pizzas, libanais, japonais, de poisson et de cuisine traditionnelle ! Régulièrement, le marché et la Place d’Armes sont aussi le lieu de nombreuses animations qu’organise la Mairie de Monaco tels que des soirées à thème, des concerts et des ateliers.

© Monaco Tribune / Mairie de Monaco

Les commerçants locaux et enseignes en tout genre se succèdent dans la rue Grimaldi et l’avenue Princesse Grace. Boulangeries, burgers, restaurants méditerranéens, kebab… On y mange très bien ! C’est à deux pas du Port Hercule et très bien desservi puisque deux entrées de la gare de Monaco se trouvent à côté.

Monte-Carlo

En 1862, Charles III, père du Prince Albert Ier, fait venir en 1862 de Hambourg François Blanc, homme d’affaires et promoteur immobilier français, pour qu’il créé une maison de jeux sur le territoire monégasque. Il y fonde l’Hôtel de Paris en 1864 et le Casino l’année suivante. En 1866, le quartier est rebaptisé Monte-Carlo – en l’honneur du Souverain – et se créée autour du nouveau casino. Le nom italien est choisi pour une plus grande ouverture sur l’extérieure et notamment les voisins italiens.

Le Casino de Monte-Carlo et ses jardins est un incontournable. L’établissement en lui-même compte plusieurs milliers de mètres carrés dédiés aux jeux et à l’accueil de prestigieux clients. Sur la place, l’Hôtel de Paris fait la réputation du lieu, avec ses suites impressionnantes et son restaurant, le Louis XV, tenu par le Chef Alain Ducasse, avec sa salle semblable à Versailles, ornée d’une fresque au plafond de Félix Hyppolite Lucas. L’établissement abrite notamment l’une des plus grandes caves à vin d’hôtel du monde. Plusieurs centaines de milliers de bouteilles de vins, de 80€ à 28 000€.

La salle de restaurant du Louis XV et la cave à vin de l’Hôtel de Paris. © Monte-Carlo SBM / Benoit Sorre

En bas des différents parvis de la Place, des voitures exceptionnelles sont régulièrement garées, attirant l’oeil des touristes qui s’attablent ensuite aux différentes terrasses des cafés et restaurants. Une ambiance unique ! Pour un peu de verdure, le jardin « La Petite Afrique » aux essences exubérantes et végétaux exotiques côtoie le jardin des Boulingrins et ses magnifiques jets d’eau. Ces deux espaces ont été conçus par le paysagiste et botaniste français Edouard André à la fin du XIXe siècle. Ils sont situés entre l’Office de Tourisme et le Casino de Monte-Carlo.

Le Jardin de la Petite Afrique et la Place du Casino de Monte-Carlo. © Monaco Tribune

Le Larvotto

Autrefois rattaché à Monte-Carlo, le Larvotto est devenu un quartier à part entière de la Principauté. Il en est d’ailleurs le plus peuplé. Saviez-vous que Monaco est l’un, voire le pays le plus densément peuplé au monde ? Avec plus de 19 000 habitants au km2, Monaco est loin devant les autres États. Par exemple, le petit territoire de Singapour en accueille 12 000, la France seulement une centaine !

La construction de l’extension du Larvotto. © Jean-Paul Bascoul

De retour au Larvotto. Plus d’un tiers de sa surface a été conquise par la construction de terre-pleins maritimes. C’est ici qu’est en train d’être construit un nouveau (petit) quartier de Monaco, Le Portier, directement sur la mer. Le Larvotto est un quartier essentiellement résidentiel, on y trouve donc de nombreux immeubles d’habitation.

La plage du Larvotto, son esplanade et sa promenade où l’on trouve commerces en tout genre. © Gouvernement Princier

Sur le territoire du Larvotto se trouve la dernière plage ouverte au public de Monaco : la plage du Larvotto. Les seules étendues sableuses de la Principauté, chéries toute l’année par les touristes et les locaux. La promenade du Larvotto réunit tout ce qu’il faut pour passer une journée entre amis, en couple ou en famille. Côté gastronomie, la Note Bleue, Avenue 31 ou encore Sexy Tacos – récemment installé sous l’esplanade – sont de bonnes adresses à retrouver sur place (en plus de nombreuses autres !)

Le Grimaldi Forum de Monaco et l’entrée du Jardin Japonais. © Photo 1 : Jean-Paul Bascoul

Côté culturel, le Grimaldi Forum de Monaco (GFM) est le théâtre de plusieurs événements culturels et liés au business. Il est le majeur centre de congrès et de culture de la Principauté. Séminaires, congrès, salons, spectacles, opéras, ballets… L’agenda du GFM est toujours bien rempli. Son espace le plus grand est celui de la Salle des Princes, qui compte 1850 places assises.

À ne pas rater également, le Jardin Japonais. À quelques mètres du GFM ont été installés 7 000m2 de jardins en 1992. Bassins, cascades, poissons… L’architecte Yaduo Beppu y a retranscrit l’ambiance nippone en plein coeur du quartier. L’entrée y est libre et gratuite !

Les Moneghetti

Située au-dessus de la Condamine, c’est la partie la plus élevée de Monaco. Le quartier s’est développé dans les années 2000 et constitue l’entrée ouest de la Principauté lorsqu’on y accède par la moyenne corniche.

Le Jardin Exotique ne rouvrira pas ses portes avant 2025. © Mairie de Monaco

Là-haut, on retrouve notamment le Jardin Exotique. À l’époque, le chef jardinier Augustin Gastaud avait constitué une collection de Succulentes dans le jardin Saint-Martin. Là où l’observatoire astronomique de Monaco n’était plus, Louis Notari, ingénieur aux travaux publics, proposa au Prince d’y créer un jardin avec ces plantes. Aujourd’hui, ce jardin est en travaux et ces derniers ne devraient pas être terminés avant 2025. Le site doit être sécurisé et un parking va y être construit. Il est quand même possible de visiter le centre botanique à côté !

La vue depuis le quartier des Moneghetti. © Paul Charoy / Monaco Tribune

Les Moneghetti, c’est également des escaliers. Les escaliers Malbousquet (qui veut dire « mal boisé) et leurs 193 marches vous mèneront à une superbe vue sur la Principauté. Ici, le contraste est assez saisissant entre les vieilles maisons et les immeubles récents. On trouve d’ailleurs le Centre Hospitalier Princesse Grace sur ces hauteurs.

Le Parc Princesse Antoinette. © Mairie de Monaco

Le quartier abrite le Parc Princesse Antoinette, apprécié des locaux. C’est ici que chaque année, les Monégasques et la Famille Princière se réunissent autour d’un pique-nique. Les jeunes peuvent également y jouer facilement. À quelques mètres, le Nouveau Musée National de Monaco et la Villa Paloma accueillent régulièrement des expositions.

Saint-Roman

La Rousse, ou Saint-Roman pour les locaux, est notre dernier quartier et celui le plus au nord du territoire monégasque. Lui aussi anciennement rattaché à Monte-Carlo, c’est un endroit essentiellement résidentiel. Sa particularité est celle d’être divisé en deux secteurs, l’un à Monaco et l’autre à Roquebrune-Cap-Martin, au-delà de la frontière.

© DR

Sa seconde particularité est certainement la présence d’une tour. Pas n’importe laquelle : la tour Odéon. 170 mètres de haut et 49 étages, c’est le plus haut immeuble de Monaco. Sa construction s’est achevée en 2015 et, à son sommet, on y trouve l’appartement le plus cher du monde.

En haut de la Tour Odéon se trouve l’appartement le plus cher du monde. © King Luxury France / DR

Tenez-vous bien : un penthouse de 3 300 m2 sur cinq niveaux avec piscine à toboggan et dont le prix de vente atteint 300 millions d’euros. Plusieurs spas, piscines, un hammam, un sauna, un cinéma et bien d’autres choses composent l’appartement, en plus d’une vue imprenable sur la Mer Méditerranée.

Nous avons fait le tour des quartiers monégasques !