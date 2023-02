Passer une journée en famille sur le Rocher de Monaco

À l’occasion des vacances scolaires, Monaco Tribune vous livre son guide pour passer une après-midi en famille sur le Rocher.

Sur le Rocher, on ne manque pas de choses à voir et à faire. De passage pour des vacances familiales, vous souhaitez passer une journée sur ce bout de territoire monégasque ? Voici quelques idées et incontournables à venir découvrir !

La relève de la garde

© Axel Bastello & Gaetan Luci / Palais Princier

Vous rêvez d’une coordination parfaite ? La relève de la garde des Carabiniers du Prince en est un bel exemple. Tous les jours, à 11h55 précises, a lieu sur la Place du Palais ce rituel militaire. Les Carabiniers présents laissent leur place à une seconde escouade sous les yeux du public.

Vous pouvez vous placer juste derrière les cordons de sécurité et profiter de cinq minutes d’une chorégraphie millimétrée. À la fin de la relève, les cloches sonnent pour prévenir du changement et annoncer midi. Un spectacle toujours impressionnant pour bien commencer son excursion.

Le Musée Océanographique

© Monaco Tribune / Benoît Sorre

Pour un moment à partager en famille, le Musée Océanographique est peut-être LA référence du Rocher. Il en est d’ailleurs l’un des plus imposants avec ses 6 000m2 de surface. Construit à flan de falaise, le musée abrite plus de 350 espèces de poissons différentes, soit près de 6 000 spécimens.

En ce moment, et depuis quelques mois, le bâtiment présente l’exposition « Mission Polaire ». Au programme, cinq espaces thématiques sur le sujet des pôles, de leurs explorateurs aux espèces découvertes, en passant par des immersions au sein même de ces régions du monde. L’exposition n’est pas très longue, parfaite à intégrer dans une après-midi pour émerveiller les plus petits (comme les plus grands).

Pause glacée

© Monaco Tribune

Que l’on s’en réjouisse ou non, la chaleur se fait déjà ressentir. Les beaux jours sont là et avec eux, le soleil. Parcourir le Rocher donne souvent chaud et une pause glacée est la bienvenue. Les rues de Monaco-Ville abritent plusieurs glaciers. À vous de faire le bon choix : caramel beurre salé pour les vrais amateurs, menthe-chocolat pour les plus courageux… Trouvons maintenant un endroit où déguster notre glace.

Aire de jeux

© Monaco Tribune

Même si les aires de jeux s’adressent aux plus jeunes, celle du Rocher offre un moment calme, à l’ombre des arbres, et une jolie vue (parfait pour notre pause glacée). Elle est située en contrebas de la Place du Palais, à gauche de ce dernier. On y retrouve une structure de jeux, avec deux toboggans et un petit parcours. L’aire est également assez grande pour taper dans la balle ou autre, selon les envies. Si les parents veulent profiter du soleil le temps de cette pause, il est possible de garder un œil sur l’aire de jeux depuis la Place du Palais.

Visite du Palais Princier

© Monaco Tribune

Attention, cette dernière activité ne sera disponible qu’à partir du mois d’avril et jusqu’au mois d’octobre. Chaque année, le Palais Princier ouvre ses portes aux visiteurs. L’occasion de découvrir, en famille, l’intérieur et les secrets de la résidence officielle du Prince Albert II. Grande nouveauté depuis l’année 2022 : la découverte de fresques de la Renaissance italienne, couvrant une surface totale de 600 m2.

© Maël Voyer Gadin / Palais princier de Monaco – Détail de la fresque du plafond de la Salle du Trône © Maël Voyer Gadin / Palais Princier de Monaco – Fresque de l’Enlèvement d’Europe Conservation Restauration Fresques Palais Princier de Monaco

Un chantier colossal de plusieurs années, neuf ans après la découverte de la première fresque datant de la Renaissance. Elles sont maintenant visibles par le public, ainsi que les traditionnels Grands Appartements, dans lesquels quelques réaménagements ont également eu lieu. La vente de billets en ligne reprendra dès le 1er mars.

