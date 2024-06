La Plage & More : la meilleure offre pour profiter d’un bain de soleil au bord de la Méditerranée

Difficile de trouver un meilleur rapport qualité-prix sur la Côte d’Azur. Le Méridien Beach Plaza de Monaco frappe fort cette année avec sa nouvelle offre.

65€ par personne et par jour, c’est le prix d’un après-midi relaxant au bord de la Méditerranée. Pour ce prix, ce n’est pas un transat sur l’unique plage privée de la Principauté qui est accordé mais également l’accès à la piscine intérieure de l’hôtel 4 étoiles, les piscines extérieures, le sauna, la salle de sport et les animations du kids club pour les plus petits.

Publicité

En supplément, il est possible de profiter de massages relaxants et de soins sous les pins proposés par Isabella Vieira et son équipe, d’activités nautiques et bien évidemment de cocktails rafraîchissants et des quatre restaurants de l’hôtel.

On a testé pour vous : Smakelijk! la première brasserie belge de Monaco

Le restaurant Muse sous l’ombre des pins © Le Méridien Beach Plaza

Une offre difficilement égalable d’autant plus qu’elle propose une échappée toute singulière dans un environnement rare : une crique aux eaux cristallines dans la réserve marine du Larvotto. Entouré de pins, de végétation et de la mer, le lieu invite vraiment à la sérénité.

La piscine extérieure de l’hôtel le Méridien est comprise dans l’offre © Le Méridien Beach Plaza

Particulièrement indiqué pour les enfants, l’hôtel met un point d’honneur à les accueillir de la meilleure des manières. Le kids club organisera de juillet à août des activités ludiques sur le monde marin, la nature et l’art. Une jolie manière de profiter des vacances tout en se sensibilisant à son environnement.

Le Kids Club est ouvert tous les jours du mois de juillet et août © Le Méridien Beach Plaza

Informations pratiques :