La Plage & More: la miglior offerta per prendere il sole in riva al Mediterraneo

È difficile trovare un rapporto qualità-prezzo migliore in Costa Azzurra. Quest’anno, con la sua nuova offerta, Le Méridien Beach Plaza di Monaco ha fatto centro.

65€ al giorno a persona. È questo il prezzo di un pomeriggio di relax in riva al Mediterraneo. A questa tariffa non solo avrete una sedia a sdraio sull’unica spiaggia privata del Principato, ma anche l’accesso alla piscina interna dell’hotel a 4 stelle, alle piscine esterne, alla sauna, alla palestra e alle attività del miniclub per i più piccoli.

A un costo aggiuntivo, potrete godere di massaggi e trattamenti rilassanti all’ombra dei pini dalle mani esperte di Isabella Vieira e del suo team, di attività acquatiche e, naturalmente, di cocktail rinfrescanti e delle delizie dei quattro ristoranti dell’hotel.

È un’offerta difficile da battere, soprattutto perché regala una fuga davvero speciale in un ambiente di rara bellezza: un’insenatura dalle acque cristalline nella riserva marina del Larvotto. Circondati da pini, vegetazione e mare, scoprirete la vera serenità.

Particolarmente adatto ai bambini, l’hotel ci tiene ad accogliere i piccoli ospiti nel migliore dei modi. Da luglio ad agosto, il miniclub organizza attività divertenti sul mondo marino, sulla natura e sull’arte. È un ottimo modo per godersi le vacanze e allo stesso tempo imparare qualcosa sull’ambiente.

