Futur(e)s marié(e)s en Principauté : où trouver votre tenue pour le grand jour ?

Nous avons sélectionné, à Monaco, une boutique de robes et une de costumes.

Pas besoin de parcourir des kilomètres pour trouver la perle rare. À Monaco, il y a tout ce qu’il faut en matière de tenues pour le jour J, que vous soyez un homme ou une femme. Comme l’honneur est aux dames, direction la boutique Organza rue Grimaldi, où Béatrice Castelain est là pour vous accueillir avec la douceur qui la caractérise.

Organza : pour une robe unique en une heure

Aves ses treize années d’expérience derrière elle, elle saura vous conseiller à la perfection en fonction de votre morphologie. D’ailleurs, pour que la robe de vos rêves soit la plus adaptée à votre silhouette et à vos envies, la spécialiste de la robe de mariée propose à ses clientes de créer entièrement la tenue et de choisir, grâce à différents modules, les manches, les boutons, la jupe (ou le pantalon) ou encore le haut.

Et en une heure seulement, la future mariée peut créer sa robe. « C’est souvent un moment convivial car tous les accompagnants participent, les amis, la famille, et le résultat est unique et modifiable, même après le mariage », confie la gérante qui continue de se former aux techniques de la haute couture auprès de professionnels issus de grandes Maisons parisiennes.

En plus de la robe de mariée, vous trouverez dans cette boutique toute une panoplie d’accessoires : voiles, chapeaux et même chaussures, ainsi que des robes du soir pour les convives – © Monaco Tribune

La professionnelle propose également du sur mesure, pour celles qui se présentent avec une idée très précise en tête. « Une cliente est venue avec une photo et un dessin et nous pouvons réaliser la robe en six mois environ ». Face au grand choix d’options, les prix restent tout à fait abordables, à partir de 1 500 euros.

L’âge n’est pas non plus un frein, fait remarquer Béatrice Castelain. « Une de mes dernières clientes avait 79 ans. Elle était d’une élégance rare et est venue de Londres à Monaco pour réaliser la robe de ses rêves ». De nombreuses personnalités ont franchi la porte de cette chaleureuse boutique, comme certains membres de la Famille Princière, notamment.

Crisoni : la marque monégasque de costumes

Originaire de Suisse et au style très italien, Andreas Allenbach est dans la mode depuis l’âge de 17 ans. « Je me suis toujours senti proche de ce pays », sourit l’entrepreneur à l’origine des deux boutiques Crisoni situées dans le quartier de la Condamine. Il y a une forte demande pour les tenues de mariage et de cérémonie à Monaco, notamment pour le smoking, et cela est lié aux grands événements et mondanités. Le succès a été tel qu’Andreas Allenbach a même ouvert une deuxième boutique, pour consacrer la première, située rue Princesse Caroline, au prêt-à-porter, et la seconde à quelques pas, rue Grimaldi, au sur mesure.

« L’atelier est situé dans la boutique et visible des clients. Chez nous, il est possible de créer un costume en deux ou trois mois, sauf exceptions. L’année dernière, un client est venu nous voir un vendredi soir à 18h30, en nous disant qu’il se mariait le lendemain matin à la mairie à 10 heures. Nous avons choisi l’option prêt-à-porter évidemment, mais grâce à notre propre atelier, nous avons pu réaliser les retouches pendant la nuit et il est venu le matin se changer à la boutique. Je l’ai moi-même habillé », se souvient le résident monégasque qui reconnaît la praticité d’avoir un atelier à disposition, surtout en sachant que « beaucoup d’hommes maigrissent les semaines avant le mariage ».

Chez Crisoni, tout est personnalisable, les clients ont par exemple le choix entre une multitudes de tissus, comme ceux de la marque Loro Piana – © Monaco Tribune

Comme dans la boutique Organza, on trouve chez Crisoni une multitude d’accessoires. Ceintures, chaussures, boutons de manchettes, cravates… Andreas Allenbach ne travaille qu’avec des petites entreprises familiales, souvent situées en Italie, et le budget moyen pour un costume est de 1 200 euros, de quoi séduire le plus grand nombre.

« Les locaux aiment porter une marque monégasque, tout comme les touristes, heureux de repartir avec un souvenir de Monte-Carlo dans leur valise. Mais globalement, 90% de notre clientèle est locale », confie-t-il. Concernant les tendances, le bleu électrique est toujours numéro 1 selon le professionnel, même si les couleurs sont de plus en plus demandées. « Désormais, les hommes osent le rose, le vert, et notamment les fantaisies dans la doublure des vestes. Nous proposons également la personnalisation du costume avec par exemple la broderie des initiales ou de la date du mariage. Il n’y a pas de limites dans le sur mesure, nous pouvons créer des pièces complètement uniques, et dont chaque détail est pensé ».

Dans cette boutique aussi, de nombreuses personnalités monégasques ont fait des emplettes, et le patron se réjouit de pouvoir collaborer avec certaines institutions de la Principauté et associations. Ce n’est pas sans fierté, par exemple qu’Andreas Allenbach se remémore cette fois où il a habillé la délégation monégasque, y compris le Souverain, lors des Jeux Olympiques de Tokyo.