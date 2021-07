Le Prince Albert II a présenté ce lundi au Yacht Club de Monaco les six sportifs qui défendront les couleurs monégasques lors des prochains Jeux Olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août). La pongiste Xiaoxin Yang a été désignée porte-drapeau.

Ils seront les six visages monégasques présents à Tokyo à la fin du mois pour disputer les Jeux Olympiques et porter haut les couleurs de la Principauté. Charlotte Afriat (athlétisme, 100m), Cédric Bessi (judo, -73kg), Xiaoxin Yang (tennis de table), Quentin Antognelli (aviron, skiff), Claudia Verdino (natation, 100m brasse) et Théo Druenne (natation, 1500m nage libre) ont en effet été présentés lundi soir au yacht Club de Monaco par le Prince Albert II.

« Inspirée par l’idéal olympique, notre délégation révèlera sa valeur à travers ses performances et son état d’esprit. Je souhaite à nos athlètes tous mes vœux de succès dans la réalisation de leurs objectifs et de vivre une expérience olympique inoubliable, a confié le Souverain, tout en insistant sur le rôle important des JO à travers la planète. Ces Jeux doivent contribuer à rendre notre société plus durable, plus inclusive et plus égalitaire. La pandémie nous impose une leçon de solidarité tout en transformant les défis de l’avenir en opportunités. »

Le Prince Albert II en compagnie de Xiaoxin Yang, porte-drapeau de la délégation monégasque.

Figure de proue d’une délégation monégasque prometteuse et composée trois garçons et trois filles, Xiaoxin Yang a logiquement été désignée porte-drapeau de la délégation monégasque à Tokyo par le Prince Albert II. À Tokyo, la pongiste visera une médaille, elle qui fait partie des meilleures pongistes du monde. Quentin Antognelli, Cédric Bessi, Charlotte Afriat et Claudia Verdino ont pour leur part reçu des invitations, les trois derniers au titre de l’universalité.

« Depuis 1920, la Principauté de Monaco, avec 110 représentants monégasques dans 12 disciplines en 20 éditions des Jeux d’été, reçoit cette nouvelle participation comme un honneur et une fierté qui s’inscrit dans une belle continuité » a déclaré Yvette Lambin-Berti, Secrétaire Général du Comité Olympique Monégasque.