











В понедельник Князь Альбер II в Яхт-клубе Монако представил шестерых спортсменов, которые представят Княжество на Олимпийских играх в Токио, которые пройдут 23 июля — 8 августа. Игрок в настольный теннис Сяо Синь Ян будет знаменосцем олимпийской команды Монако.

Шесть спортсменов отправятся в Токио, чтобы представить Монако на Олимпийских играх в конце месяца. Это Шарлотт Африа ( Charlotte Afriat, легкая атлетика, 100 м), Седрик Бесси (Cédric Bessi, дзюдо, до 73 кг), Сяо Синь Ян (Xiaoxin Yang, настольный теннис), Квентин Антонелли (Quentin Antognelli, гребля, одиночный разряд), Клаудиа Вердино (Claudia Verdino, плавание, 100 м брассом) и Тео Дрюэн (Théo Druenne, плавание, 1500 м вольным стилем).

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«Вдохновленная олимпийскими идеалами, наша делегация покажет ценности спорта с помощью своих выступлений и духа. Я желаю нашим спортсменам лучших достижений и незабываемых впечатлений от Олимпийских игр», — сказал Князь Монако Альбер II. Государь напомнил о важности Олимпийских игр для всей планеты. «Эти Игры должны помочь сделать наше общество более устойчивым, более инклюзивным и более равноправным. Пандемия преподает нам урок солидарности, превращая проблемы будущего в возможности», — отметил он.

Князь Альбер II и Сяо Синь Ян, знаменосец делегации Монако.

Делегацию Монако на Олимпийских играх, состоящую из трех мужчин и трех женщин, возглавит Сяо Синь Ян. Князь Альбер II назначил спортсменку знаменосцем делегации Монако в Токио. Сяо Синь Ян — одна из лучших в своем виде спорта в мире, что дает надежду на Олимпийскую медаль в копилке Монако. Квентин Антоньелли, Седрик Бесси, Шарлотта Африа и Клаудиа Вердино также получили приглашения, причем последние три спортсмена — в универсальной категории.

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«С 1920 года Княжество Монако со 110 представителями в 12 дисциплинах и в 20 летних Играх снова участвует в Олимпийских играх. Это честь и гордость, а также знак прекрасной преемственности», — заявила генеральный секретарь Олимпийского комитета Монако Иветт Ламбен-Берти (Yvette Lambin-Berti).